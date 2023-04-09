В Херсоне создали подпольную организацию для уничтожения объектов ВСУ

Представитель подполья заявил о создании организации «Русский Херсон» для борьбы с ВСУ
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Пророссийские активисты будут уничтожать объекты украинских войск в Херсоне Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На подконтрольной Киеву территории в Херсоне создана подпольная организация, главная цель которой — уничтожение военных украинских объектов. Об этом заявил один из представителей организации «Русский Херсон».

«Мы создали подполье в Херсоне, и наша основная цель — уничтожение объектов ВСУ. Благодаря нашему содействию уже несколько объектов были успешно отработаны», — рассказал боец подполья, передает РИА Новости.

По словам подпольщика, жизнь гражданского населения «превратилась в кошмар» после прихода украинских военных в город. С тех пор перестали работать коммунальные службы, повсеместно стали наблюдаться перебои с электричеством, за мужчинами призывного возраста начали охотится силовики, чтобы пополнить ряды ВСУ. Боец призвал мужчин «сидеть дома и не отправляться на убой».

Херсонская область вошла в состав РФ после проведенного референдума. Выбор населения Киев не признал и продолжает обстреливать территорию, находящуюся под контролем российских военнослужащих. Вооруженные силы РФ занимают 75% области. Часть правого берега Днепра контролирует Украина. Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо выступил с заявлением, что украинским солдатам следует готовиться к эвакуации из Херсона. Поводом для этого стала информация от украинских властей о якобы готовящейся эвакуации местных жителей из Скадовского района.

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На подконтрольной Киеву территории в Херсоне создана подпольная организация, главная цель которой — уничтожение военных украинских объектов. Об этом заявил один из представителей организации «Русский Херсон». «Мы создали подполье в Херсоне, и наша основная цель — уничтожение объектов ВСУ. Благодаря нашему содействию уже несколько объектов были успешно отработаны», — рассказал боец подполья, передает РИА Новости. По словам подпольщика, жизнь гражданского населения «превратилась в кошмар» после прихода украинских военных в город. С тех пор перестали работать коммунальные службы, повсеместно стали наблюдаться перебои с электричеством, за мужчинами призывного возраста начали охотится силовики, чтобы пополнить ряды ВСУ. Боец призвал мужчин «сидеть дома и не отправляться на убой». Херсонская область вошла в состав РФ после проведенного референдума. Выбор населения Киев не признал и продолжает обстреливать территорию, находящуюся под контролем российских военнослужащих. Вооруженные силы РФ занимают 75% области. Часть правого берега Днепра контролирует Украина. Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо выступил с заявлением, что украинским солдатам следует готовиться к эвакуации из Херсона. Поводом для этого стала информация от украинских властей о якобы готовящейся эвакуации местных жителей из Скадовского района.
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