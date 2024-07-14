ФБР назвало имя покушавшегося на жизнь Трампа

Федеральное бюро расследований (ФБР) назвало человека, который покушался на жизнь кандидата в президенты США Дональда Трампа. Согласно информации CNN, ФБР установило, что Томас Мэтью Крукс стоит за нападением на политика.
«ФБР назвало Томаса Мэтью Крукса преступником, причастным к покушению на Дональда Трампа», — говорится в материале телеканала. В Федеральном бюро расследований заявили, что Круксу 20 лет. Он родом из города Бетел-Парк в штате Пенсильвания.
Дональд Трамп был ранен в результате стрельбы в Пенсильвании во время публичного выступления. Стрелявший был ликвидирован. Мотивы преступления пока неизвестны. Злоумышленник находился на крыше здания рядом с местом проведения митинга. По предварительной информации, преступник не имел связей с иностранными государствами, передает «Национальная служба новостей».
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