ФБР назвало имя покушавшегося на жизнь Трампа

CNN: ФБР идентифицировало стрелявшего в Трампа как Томаса Мэтью Крукса
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В Дональда Трампа стрелял Томас Мэтью Крукс, заявили в ФБР
В Дональда Трампа стрелял Томас Мэтью Крукс, заявили в ФБР Фото:
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Покушение на Дональда Трампа

Федеральное бюро расследований (ФБР) назвало человека, который покушался на жизнь кандидата в президенты США Дональда Трампа. Согласно информации CNN, ФБР установило, что Томас Мэтью Крукс стоит за нападением на политика.

«ФБР назвало Томаса Мэтью Крукса преступником, причастным к покушению на Дональда Трампа», — говорится в материале телеканала. В Федеральном бюро расследований заявили, что Круксу 20 лет. Он родом из города Бетел-Парк в штате Пенсильвания.

Дональд Трамп был ранен в результате стрельбы в Пенсильвании во время публичного выступления. Стрелявший был ликвидирован. Мотивы преступления пока неизвестны. Злоумышленник находился на крыше здания рядом с местом проведения митинга. По предварительной информации, преступник не имел связей с иностранными государствами, передает «Национальная служба новостей». 

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Федеральное бюро расследований (ФБР) назвало человека, который покушался на жизнь кандидата в президенты США Дональда Трампа. Согласно информации CNN, ФБР установило, что Томас Мэтью Крукс стоит за нападением на политика. «ФБР назвало Томаса Мэтью Крукса преступником, причастным к покушению на Дональда Трампа», — говорится в материале телеканала. В Федеральном бюро расследований заявили, что Круксу 20 лет. Он родом из города Бетел-Парк в штате Пенсильвания. Дональд Трамп был ранен в результате стрельбы в Пенсильвании во время публичного выступления. Стрелявший был ликвидирован. Мотивы преступления пока неизвестны. Злоумышленник находился на крыше здания рядом с местом проведения митинга. По предварительной информации, преступник не имел связей с иностранными государствами, передает «Национальная служба новостей». 
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© Служба новостей «URA.RU»
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