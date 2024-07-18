Польша безвозмездно передаст Украине 100 млн евро

Министр Косиняк-Камыш: Польша передаст Киеву пакет помощи на 100 млн евро
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Украина получит от Польши 100 млн евро, заявил Косиняк-Камыш Фото:

Польша собирается передать Киеву пакет военной помощи в размере 100 млн евро. Об этом сообщил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

«У нас есть очередное соглашение о безвозмездной передаче [вооружений и техники] на 100 млн евро», — заявил Косиняк-Камыш в эфире радиостанции Radio Zet. Он уклонился от ответа на вопрос о конкретных обязательствах Польши перед Украиной в рамках соглашения об оборонном сотрудничестве.

Ранее сообщалось о том, что правительство Австралии готовится передать Киеву крупнейший единоразовый транш военной помощи. Украине предоставят около 250 миллионов долларов, передает RT.

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Польша собирается передать Киеву пакет военной помощи в размере 100 млн евро. Об этом сообщил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш. «У нас есть очередное соглашение о безвозмездной передаче [вооружений и техники] на 100 млн евро», — заявил Косиняк-Камыш в эфире радиостанции Radio Zet. Он уклонился от ответа на вопрос о конкретных обязательствах Польши перед Украиной в рамках соглашения об оборонном сотрудничестве. Ранее сообщалось о том, что правительство Австралии готовится передать Киеву крупнейший единоразовый транш военной помощи. Украине предоставят около 250 миллионов долларов, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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