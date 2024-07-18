Польша безвозмездно передаст Украине 100 млн евро

Польша собирается передать Киеву пакет военной помощи в размере 100 млн евро. Об этом сообщил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.
«У нас есть очередное соглашение о безвозмездной передаче [вооружений и техники] на 100 млн евро», — заявил Косиняк-Камыш в эфире радиостанции Radio Zet. Он уклонился от ответа на вопрос о конкретных обязательствах Польши перед Украиной в рамках соглашения об оборонном сотрудничестве.
Ранее сообщалось о том, что правительство Австралии готовится передать Киеву крупнейший единоразовый транш военной помощи. Украине предоставят около 250 миллионов долларов, передает RT.
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