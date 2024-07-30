«Зачем мне такие потрясения в 90 лет?»: Паулс высказался о Вайкуле

Народный артист СССР Раймонд Паулс не присутствовал на фестивале «Рандеву», организованном певицей Лаймой Вайкуле, который прошел в Юрмале с 26 по 28 июля. По словам музыканта, его возраст не позволил бы ему перенести те события, которые он мог бы увидеть на мероприятии.
«Зачем мне такие потрясения в 90 лет? Я даже не буду смотреть ее фестиваль в записи», — передает слова Паулса «Абзац». Композитор отметил, что подобные мероприятия больше подходят «молодым», тем самым иронично намекнув на возраст артистов Аллы Пугачевой, Андрея Макаревича (признан Минюстом РФ иноагентом) и Лаймы Вайкуле, присутствующим на фестивале, которым соответственно 75, 70 и 70 лет.
На фестивале Лаймы Вайкуле Пугачева впервые появилась без своего мужа Максима Галкина (признан Минюстом РФ иноагентом). Билеты на шоу в Юрмале продавались слабо, и организаторы решили раздавать их бесплатно, передает «Царьград». В сети в адрес Пугачевой, Макаревича и украинского артиста Андрея Данилко, посетивших фестиваль, прозвучало много критики. Пользователи отметили, что на мероприятие пришли «русофобы-пенсионеры», сообщает 360.ru.
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