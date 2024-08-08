Украинскую спортсменку обвинили в пропаганде на Олимпиаде

На Олимпийских играх в Париже украинскую каноистку Анастасию Рыбачок попросили закрыть надпись «I am Ukrainian» (пер. — «Я украинка») на ее лодке. Спортсменка рассказала, что Международная федерация каноэ посчитала надпись формой пропаганды.
«Международный олимпийский комитет запрещает размещать на лодках какие-либо надписи, связанные с военным конфликтом. К примеру, мы не можем написать „Stop War“, — заявила Рыбачок, ее слова передает Sport24. Она дополнила, что надпись „Я украинка“ — это другое, она показывает свою принадлежность стране.
Компания, с которой сотрудничает Рыбачок заявила, что ситуация возмутительна. Дизайн для лодки девушка разработал сама и данный случай для нее оказался очень символичным и возмутительным.
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