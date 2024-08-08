Украинскую спортсменку обвинили в пропаганде на Олимпиаде

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На Олимпиаде в Париже украинку Анастасию Рыбачок обвинили в пропаганде
На Олимпиаде в Париже украинку Анастасию Рыбачок обвинили в пропаганде Фото:
новость из сюжета
Олимпиада-2024

На Олимпийских играх в Париже украинскую каноистку Анастасию Рыбачок попросили закрыть надпись «I am Ukrainian» (пер. — «Я украинка») на ее лодке. Спортсменка рассказала, что Международная федерация каноэ посчитала надпись формой пропаганды.

«Международный олимпийский комитет запрещает размещать на лодках какие-либо надписи, связанные с военным конфликтом. К примеру, мы не можем написать „Stop War“, — заявила Рыбачок, ее слова передает Sport24. Она дополнила, что надпись „Я украинка“ — это другое, она показывает свою принадлежность стране.

Компания, с которой сотрудничает Рыбачок заявила, что ситуация возмутительна. Дизайн для лодки девушка разработал сама и данный случай для нее оказался очень символичным и возмутительным.

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На Олимпийских играх в Париже украинскую каноистку Анастасию Рыбачок попросили закрыть надпись «I am Ukrainian» (пер. — «Я украинка») на ее лодке. Спортсменка рассказала, что Международная федерация каноэ посчитала надпись формой пропаганды. «Международный олимпийский комитет запрещает размещать на лодках какие-либо надписи, связанные с военным конфликтом. К примеру, мы не можем написать „Stop War“, — заявила Рыбачок, ее слова передает Sport24. Она дополнила, что надпись „Я украинка“ — это другое, она показывает свою принадлежность стране. Компания, с которой сотрудничает Рыбачок заявила, что ситуация возмутительна. Дизайн для лодки девушка разработал сама и данный случай для нее оказался очень символичным и возмутительным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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