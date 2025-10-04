Раскрыто количество россиян, отказавшихся от Instagram*

Getblogger: от Instagram* отказалось две трети россиян
Треть россиян удалила свои аккаунты в Instagram* после ухода соцсети
Треть россиян удалила свои аккаунты в Instagram* после ухода соцсети

Две трети россиян перестали пользоваться Instagram* (запрещен в России, принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской), после ухода зарубежных соцсетей с рекламного рынка. Об этом сообщает платформа автоматизированной закупки рекламы у блогеров Getblogger со ссылкой на собственное исследование.

«После ухода зарубежных социальных сетей с рекламного рынка две трети россиян фактически перестали пользоваться Instagram: 32% удалили аккаунты, 28% прекратили активность, еще 26% заходят крайне редко, активными остались лишь 3%», — сказала генеральный директор Getblogger Марина Кондрашова. По ее словам, для брендов это означает необходимость перераспределения бюджетов в пользу отечественных площадок.

С 1 сентября 2025 года вступил в силу закон, запрещающий размещать рекламу в Instagram. Под запрет попадает в том числе скрытая, нативная и бесплатная реклама, а за нарушение закона будет грозить штраф до 500 тысяч рублей. В исследовании Getblogger подчеркивается, что 46% пользователей не воспринимают личные рекомендации от блогеров как рекламу, еще 18% не уверены, что это реклама, и только 36% считают подобные рекомендации рекламными материалами. Аналитики платформы отмечают, что такие данные меняют структуру рекламных вложений: наблюдается активный рост спроса на интеграции у блогеров российских социальных сетей, прежде всего во «ВКонтакте» и Rutube.

*- Instagram запрещен в России. Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ.

