11 августа 2024

Французский пловец стал рекордсменом по золотым медалям на Олимпиаде

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Пловец из Франции получил четыре золотых медали Фото:
новость из сюжета
Олимпиада-2024

Пловец, представляющий Францию на Олимпиаде в Париже, Леон Маршан получил больше всего золотых медалей среди всех спортсменов, которые участвовали в Играх в этом году. Всего он получил четыре таких медали и еще одну бронзовую.

Сегодня, 11 августа, в Париже завершаются Олимпийские игры. Прошел последний день соревнований. Сборные России и Беларуси не были допущены до соревнований, но 15 российских спортсменов приехали на Олимпиаду в нейтральном статусе.

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Пловец, представляющий Францию на Олимпиаде в Париже, Леон Маршан получил больше всего золотых медалей среди всех спортсменов, которые участвовали в Играх в этом году. Всего он получил четыре таких медали и еще одну бронзовую. Сегодня, 11 августа, в Париже завершаются Олимпийские игры. Прошел последний день соревнований. Сборные России и Беларуси не были допущены до соревнований, но 15 российских спортсменов приехали на Олимпиаду в нейтральном статусе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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