Французский пловец стал рекордсменом по золотым медалям на Олимпиаде

11 августа 2024 в 22:39 Размер текста - 17 +

Пловец из Франции получил четыре золотых медали Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Олимпиада-2024 Пловец, представляющий Францию на Олимпиаде в Париже, Леон Маршан получил больше всего золотых медалей среди всех спортсменов, которые участвовали в Играх в этом году. Всего он получил четыре таких медали и еще одну бронзовую. Сегодня, 11 августа, в Париже завершаются Олимпийские игры. Прошел последний день соревнований. Сборные России и Беларуси не были допущены до соревнований, но 15 российских спортсменов приехали на Олимпиаду в нейтральном статусе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пловец, представляющий Францию на Олимпиаде в Париже, Леон Маршан получил больше всего золотых медалей среди всех спортсменов, которые участвовали в Играх в этом году. Всего он получил четыре таких медали и еще одну бронзовую. Сегодня, 11 августа, в Париже завершаются Олимпийские игры. Прошел последний день соревнований. Сборные России и Беларуси не были допущены до соревнований, но 15 российских спортсменов приехали на Олимпиаду в нейтральном статусе.