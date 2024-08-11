Французский пловец стал рекордсменом по золотым медалям на Олимпиаде

Пловец из Франции получил четыре золотых медали
новость из сюжетаОлимпиада-2024
Пловец, представляющий Францию на Олимпиаде в Париже, Леон Маршан получил больше всего золотых медалей среди всех спортсменов, которые участвовали в Играх в этом году. Всего он получил четыре таких медали и еще одну бронзовую.
Сегодня, 11 августа, в Париже завершаются Олимпийские игры. Прошел последний день соревнований. Сборные России и Беларуси не были допущены до соревнований, но 15 российских спортсменов приехали на Олимпиаду в нейтральном статусе.
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