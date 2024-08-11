Россияне выиграли золото, США первые в командном зачете: как завершились Олимпийские игры-2024

Олимпийские игры 2024 года в Париже официально завершены

12 августа 2024 в 04:07 Размер текста - 17 +

Бах объявил летние Олимпийские игры 2024 года в Париже официально закрытыми Фото: Александр Щербак/ТАСС новость из сюжета Олимпиада-2024 В Париже завершился последний день Олимпийских игр-2024 года, медальный зачет выиграла сборная США, а россияне завоевали шесть золотых медалей. Как прошла церемония закрытия — в материале URA.RU. В Париже завершилась церемония закрытия летних Олимпийских игр На знаменитом стадионе «Стад де Франс» в Париже состоялась церемония закрытия Олимпийских игр 2024 года. Мероприятие собрало тысячи зрителей и спортсменов со всего мира. Президент МОК Томас Бах официально объявил Игры закрытыми, что стало символическим завершением этого грандиозного спортивного фестиваля, передает Lenta.ru , ссылаясь на своего корреспондента. В знаковом акте гашения олимпийского огня участвовали выдающиеся атлеты: пловец Леон Маршан из Франции, настольный теннисист Сунь Инша из Китая, кенийский марафонец Элиуд Кипчоге, кубинский борец Михаин Лопес, французский дзюдоист Тедди Ринер, австралийская пловчиха Эмма Маккеон и боксер Синди Нгамба от команды беженцев. Сколько медалей выиграли бывшие россияне на Олимпиаде На Олимпийских играх в Париже многие бывшие российские спортсмены, сменившие спортивное гражданство, успешно выступили за сборные других стран. Несмотря на смену гражданства, они продолжали поддерживать связь с родиной, общаясь на русском языке с журналистами и отправляя приветы через социальные сети. Среди золотых призеров оказались Зелим Коцоев (Азербайджан, дзюдо), Магомед Рамазанов (Болгария, вольная борьба), Разамбек Жамалов (Узбекистан, вольная борьба), Ахмед Тажудинов (Бахрейн, вольная борьба), Дарья Варфоломеев (Германия, художественная гимнастика) и Екатерина Антропова (Италия, волейбол). Эти достижения подчеркивают значимость их вклада в мировой спорт и демонстрируют успешную интеграцию атлетов в новые спортивные коллективы. США — первые в командном зачете Сборная США одержала победу в неофициальном медальном зачете на Олимпийских играх в Париже. Решающим стал финал женского баскетбольного турнира, где американки в упорной борьбе обыграли команду Франции. «Это была невероятная игра, и мы рады принести золото домой», — поделилась впечатлениями Эйжа Уилсон, звезда финального матча. Ее выдающаяся игра с дабл-даблом в 21 очко и 13 подборов стала ключевым фактором успеха, передает kp.ru. Победа в финальном матче с результатом 67:66 позволила американской команде занять первое место в общем зачете, что стало историческим моментом, поскольку обычно лидер медального зачета определяется до последних соревнований. Этот успех подчеркивает высокий уровень подготовки и мастерства спортсменов США. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Париже завершился последний день Олимпийских игр-2024 года, медальный зачет выиграла сборная США, а россияне завоевали шесть золотых медалей. Как прошла церемония закрытия — в материале URA.RU. На знаменитом стадионе «Стад де Франс» в Париже состоялась церемония закрытия Олимпийских игр 2024 года. Мероприятие собрало тысячи зрителей и спортсменов со всего мира. Президент МОК Томас Бах официально объявил Игры закрытыми, что стало символическим завершением этого грандиозного спортивного фестиваля, передает Lenta.ru, ссылаясь на своего корреспондента. В знаковом акте гашения олимпийского огня участвовали выдающиеся атлеты: пловец Леон Маршан из Франции, настольный теннисист Сунь Инша из Китая, кенийский марафонец Элиуд Кипчоге, кубинский борец Михаин Лопес, французский дзюдоист Тедди Ринер, австралийская пловчиха Эмма Маккеон и боксер Синди Нгамба от команды беженцев. На Олимпийских играх в Париже многие бывшие российские спортсмены, сменившие спортивное гражданство, успешно выступили за сборные других стран. Несмотря на смену гражданства, они продолжали поддерживать связь с родиной, общаясь на русском языке с журналистами и отправляя приветы через социальные сети. Среди золотых призеров оказались Зелим Коцоев (Азербайджан, дзюдо), Магомед Рамазанов (Болгария, вольная борьба), Разамбек Жамалов (Узбекистан, вольная борьба), Ахмед Тажудинов (Бахрейн, вольная борьба), Дарья Варфоломеев (Германия, художественная гимнастика) и Екатерина Антропова (Италия, волейбол). Эти достижения подчеркивают значимость их вклада в мировой спорт и демонстрируют успешную интеграцию атлетов в новые спортивные коллективы. Сборная США одержала победу в неофициальном медальном зачете на Олимпийских играх в Париже. Решающим стал финал женского баскетбольного турнира, где американки в упорной борьбе обыграли команду Франции. «Это была невероятная игра, и мы рады принести золото домой», — поделилась впечатлениями Эйжа Уилсон, звезда финального матча. Ее выдающаяся игра с дабл-даблом в 21 очко и 13 подборов стала ключевым фактором успеха, передает kp.ru. Победа в финальном матче с результатом 67:66 позволила американской команде занять первое место в общем зачете, что стало историческим моментом, поскольку обычно лидер медального зачета определяется до последних соревнований. Этот успех подчеркивает высокий уровень подготовки и мастерства спортсменов США.