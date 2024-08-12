Приложение «VK Видео» установили 20 миллионов раз

12 августа 2024 в 17:53 Размер текста - 17 +

Приложение «VK Видео» установило рекорд по скачиваниям с момента официального запуска Фото: Владимир Андреев © URA.RU Приложение «VK Видео» побило рекорд по количеству установок, достигнув отметки в 20 миллионов с момента своего запуска в сентябре 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе компании. «С момента официального запуска в сентябре 2023 года пользователи установили приложение „VK Видео“ на мобильные устройства и Android TV 20 миллионов раз», — уточняет пресс-служба. Самое большое количество установок пришлось на Android — 11 миллионов, также почти шесть миллионов — на Android TV и три миллиона — на IOS. Пик установок был достигнут в июле, за месяц приложение загрузили два миллиона раз. В первую неделю августа прирост аудитории увеличился в 2,2 раза по сравнению со средними показателями июля, достигнув пика в 2,5 миллиона пользователей в сутки, включая как мобильные устройства, так и смарт-телевизоры. Самая высокая глубина просмотра зафиксирована на устройствах Smart TV и составила 200 минут в день. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Приложение «VK Видео» побило рекорд по количеству установок, достигнув отметки в 20 миллионов с момента своего запуска в сентябре 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе компании. «С момента официального запуска в сентябре 2023 года пользователи установили приложение „VK Видео“ на мобильные устройства и Android TV 20 миллионов раз», — уточняет пресс-служба. Самое большое количество установок пришлось на Android — 11 миллионов, также почти шесть миллионов — на Android TV и три миллиона — на IOS. Пик установок был достигнут в июле, за месяц приложение загрузили два миллиона раз. В первую неделю августа прирост аудитории увеличился в 2,2 раза по сравнению со средними показателями июля, достигнув пика в 2,5 миллиона пользователей в сутки, включая как мобильные устройства, так и смарт-телевизоры. Самая высокая глубина просмотра зафиксирована на устройствах Smart TV и составила 200 минут в день.