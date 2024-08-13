Врач рассказал, какие правила соблюдать для профилактики осенних болезней

Врач Осипов: самой распространенной болезнью осенью является ОРВИ
© Служба новостей «URA.RU»
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Самые распространенные проблемы со здоровьем в осенний период — традиционная ОРВИ, рассказал врач
Самые распространенные проблемы со здоровьем в осенний период — традиционная ОРВИ, рассказал врач Фото:

Основные меры предосторожности для профилактики осенних заболеваний связаны с личной гигиеной и избеганием контактов. Об этом рассказал заслуженный врач РФ, главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов. По его словам, самым распространенным заболеванием осенью является ОРВИ.

«Множество заболеваний связано с немытыми руками. Источник, как и прежде, больной человек. <...> Нужно обработать руки антисептиком или тщательно их вымыть. Не трогайте грязными, немытыми руками нос, глаза, рот», — поделился Осипов в беседе с изданием «Подмосковье сегодня». Он подчеркнул, что самая распространенная болезнь в осенний период — ОРВИ.

Врач также отметил необходимость промывания носа солевыми растворами или спреями, использования масок для больных и проведения тщательной уборки помещений. Он советует избегать мест массового скопления людей и подчеркивает важность вакцинации как самого эффективного метода профилактики.

Ранее врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Агаева рассказала, что для лета характерны те же симптомы ОРВИ, что и для осенне-зимнего периода. При этом, летом спровоцировать болезнь может переохлаждение, например, от кондиционеров. По ее словам, самый эффективный способ защиты от инфекций — вакцинация, если от заболевания есть прививка.

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Основные меры предосторожности для профилактики осенних заболеваний связаны с личной гигиеной и избеганием контактов. Об этом рассказал заслуженный врач РФ, главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов. По его словам, самым распространенным заболеванием осенью является ОРВИ. «Множество заболеваний связано с немытыми руками. Источник, как и прежде, больной человек. <...> Нужно обработать руки антисептиком или тщательно их вымыть. Не трогайте грязными, немытыми руками нос, глаза, рот», — поделился Осипов в беседе с изданием «Подмосковье сегодня». Он подчеркнул, что самая распространенная болезнь в осенний период — ОРВИ. Врач также отметил необходимость промывания носа солевыми растворами или спреями, использования масок для больных и проведения тщательной уборки помещений. Он советует избегать мест массового скопления людей и подчеркивает важность вакцинации как самого эффективного метода профилактики. Ранее врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Агаева рассказала, что для лета характерны те же симптомы ОРВИ, что и для осенне-зимнего периода. При этом, летом спровоцировать болезнь может переохлаждение, например, от кондиционеров. По ее словам, самый эффективный способ защиты от инфекций — вакцинация, если от заболевания есть прививка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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