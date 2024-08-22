Китай наращивает поставки смартфонов в Россию

Таможня КНР: за полгода в РФ было поставлено 11,2 млн китайских смартфонов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Старт продаж Apple IPhoneX в re:Store на Тверской, 27. Москва , телефон, смартфон, сотовый телефон, гаджеты, iphone 10, фон, мобильный
Китай экспортировали в Россию 11,2 миллиона смартфонов за полгода, передает ГТУ КНР Фото:

Поставки китайских смартфонов в Россию увеличились на 20% за полгода. Их объем достиг 11,2 миллиона единиц. Об этом сообщило Главное таможенное управление (ГТУ) КНР.

«Китайские компании в январе — июле увеличили поставки смартфонов в РФ примерно на 20% в годовом исчислении, до 11,2 млн единиц», — пишет ТАСС со ссылкой на китайское ведомство. Стоимость экспорта увеличилась на 30% и составила 1,47 миллиарда долларов.

По данным таможенной статистики, Китай экспортировал за полгода 309,7 миллиона смартфонов. Из них треть ушла Гонконгу и 43,2 миллиона закупили США. Россия по импорту китайской продукции находится на четвертом месте после ОАЭ.

По данным ГТУ, экспорт китайских машин, оборудования, их частей и принадлежностей сократился на 15% по сравнению с показателями прошлого года. Объем экспорта составил 2,9 миллиарда долларов, пишет RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Поставки китайских смартфонов в Россию увеличились на 20% за полгода. Их объем достиг 11,2 миллиона единиц. Об этом сообщило Главное таможенное управление (ГТУ) КНР. «Китайские компании в январе — июле увеличили поставки смартфонов в РФ примерно на 20% в годовом исчислении, до 11,2 млн единиц», — пишет ТАСС со ссылкой на китайское ведомство. Стоимость экспорта увеличилась на 30% и составила 1,47 миллиарда долларов. По данным таможенной статистики, Китай экспортировал за полгода 309,7 миллиона смартфонов. Из них треть ушла Гонконгу и 43,2 миллиона закупили США. Россия по импорту китайской продукции находится на четвертом месте после ОАЭ. По данным ГТУ, экспорт китайских машин, оборудования, их частей и принадлежностей сократился на 15% по сравнению с показателями прошлого года. Объем экспорта составил 2,9 миллиарда долларов, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...