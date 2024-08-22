Экономика Китай наращивает поставки смартфонов в Россию Таможня КНР: за полгода в РФ было поставлено 11,2 млн китайских смартфонов 22 августа 2024 в 11:22 Размер текста - 17 + Китай экспортировали в Россию 11,2 миллиона смартфонов за полгода, передает ГТУ КНР Фото: Владимир Андреев © URA.RU Поставки китайских смартфонов в Россию увеличились на 20% за полгода. Их объем достиг 11,2 миллиона единиц. Об этом сообщило Главное таможенное управление (ГТУ) КНР. «Китайские компании в январе — июле увеличили поставки смартфонов в РФ примерно на 20% в годовом исчислении, до 11,2 млн единиц», — пишет ТАСС со ссылкой на китайское ведомство. Стоимость экспорта увеличилась на 30% и составила 1,47 миллиарда долларов. По данным таможенной статистики, Китай экспортировал за полгода 309,7 миллиона смартфонов. Из них треть ушла Гонконгу и 43,2 миллиона закупили США. Россия по импорту китайской продукции находится на четвертом месте после ОАЭ. По данным ГТУ, экспорт китайских машин, оборудования, их частей и принадлежностей сократился на 15% по сравнению с показателями прошлого года. Объем экспорта составил 2,9 миллиарда долларов, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Поставки китайских смартфонов в Россию увеличились на 20% за полгода. Их объем достиг 11,2 миллиона единиц. Об этом сообщило Главное таможенное управление (ГТУ) КНР. «Китайские компании в январе — июле увеличили поставки смартфонов в РФ примерно на 20% в годовом исчислении, до 11,2 млн единиц», — пишет ТАСС со ссылкой на китайское ведомство. Стоимость экспорта увеличилась на 30% и составила 1,47 миллиарда долларов. По данным таможенной статистики, Китай экспортировал за полгода 309,7 миллиона смартфонов. Из них треть ушла Гонконгу и 43,2 миллиона закупили США. Россия по импорту китайской продукции находится на четвертом месте после ОАЭ. По данным ГТУ, экспорт китайских машин, оборудования, их частей и принадлежностей сократился на 15% по сравнению с показателями прошлого года. Объем экспорта составил 2,9 миллиарда долларов, пишет RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям