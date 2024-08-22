Китай наращивает поставки смартфонов в Россию

Поставки китайских смартфонов в Россию увеличились на 20% за полгода. Их объем достиг 11,2 миллиона единиц. Об этом сообщило Главное таможенное управление (ГТУ) КНР.
«Китайские компании в январе — июле увеличили поставки смартфонов в РФ примерно на 20% в годовом исчислении, до 11,2 млн единиц», — пишет ТАСС со ссылкой на китайское ведомство. Стоимость экспорта увеличилась на 30% и составила 1,47 миллиарда долларов.
По данным таможенной статистики, Китай экспортировал за полгода 309,7 миллиона смартфонов. Из них треть ушла Гонконгу и 43,2 миллиона закупили США. Россия по импорту китайской продукции находится на четвертом месте после ОАЭ.
По данным ГТУ, экспорт китайских машин, оборудования, их частей и принадлежностей сократился на 15% по сравнению с показателями прошлого года. Объем экспорта составил 2,9 миллиарда долларов, пишет RT.
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