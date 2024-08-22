Появилось видео с допроса диверсантов, задержанных в Крыму

22 августа 2024 в 12:23 Размер текста - 17 +

Задержанных в Крыму диверсантов допросили Фото: Илья Московец © URA.RU ФСБ задержала в Крыму трех диверсантов, они являются агентами военной разведки Украины и готовились подорвать водонасосную станцию в Керчи. На допросе мужчины рассказали, что их курировал сотрудник спецслужб Украины Александр. Видео с допросом трех диверсантов и их историей опубликовали СМИ. «[Александр] предложил мне потом поехать через Польшу в Киев, там проходило проживание и обучение подрывному делу, изготовлению самодельных взрывных устройств, стрелкового оружия, стрельба. Там же, на Украине, я подписал документы. Мне назначили псевдоним Лорес. Потом он вышел по оговоренным каналам связи на меня и дал мне задание изготовить первое взрывное устройство», — заявил один из задержанных диверсантов, добавив, что устройство должно было использоваться для подрыва газовой трубы. Его слова передает РИА Новости. Второй задержанный рассказал, что в 2023 году передавал данные по местонахождению объекта ПВО для Александра. Перед этим сотрудник украинских спецслужб предложил оказывать содействие диверсанту, тот, в свою очередь, будет передавать ему информацию о военных объектах. Третий диверсант сообщил, что отбывал наказание в исправительной колонии в Херсонской области, после чего был перевезен в Керчь и освобожден в феврале 2024 года. После освобождения ему позвонил сотрудник спецслужбы Украины Александр, который дал ему координаты тайника. Там задержанный нашел взрывное устройство, которое ранее спрятал Лорес. По инструкциям куратора, он должен был отнести бомбу к насосной станции в Керчи, поместить ее под мост и активировать, после чего у него было бы шесть часов, чтобы покинуть город. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ФСБ задержала в Крыму трех диверсантов, они являются агентами военной разведки Украины и готовились подорвать водонасосную станцию в Керчи. На допросе мужчины рассказали, что их курировал сотрудник спецслужб Украины Александр. Видео с допросом трех диверсантов и их историей опубликовали СМИ. «[Александр] предложил мне потом поехать через Польшу в Киев, там проходило проживание и обучение подрывному делу, изготовлению самодельных взрывных устройств, стрелкового оружия, стрельба. Там же, на Украине, я подписал документы. Мне назначили псевдоним Лорес. Потом он вышел по оговоренным каналам связи на меня и дал мне задание изготовить первое взрывное устройство», — заявил один из задержанных диверсантов, добавив, что устройство должно было использоваться для подрыва газовой трубы. Его слова передает РИА Новости. Второй задержанный рассказал, что в 2023 году передавал данные по местонахождению объекта ПВО для Александра. Перед этим сотрудник украинских спецслужб предложил оказывать содействие диверсанту, тот, в свою очередь, будет передавать ему информацию о военных объектах. Третий диверсант сообщил, что отбывал наказание в исправительной колонии в Херсонской области, после чего был перевезен в Керчь и освобожден в феврале 2024 года. После освобождения ему позвонил сотрудник спецслужбы Украины Александр, который дал ему координаты тайника. Там задержанный нашел взрывное устройство, которое ранее спрятал Лорес. По инструкциям куратора, он должен был отнести бомбу к насосной станции в Керчи, поместить ее под мост и активировать, после чего у него было бы шесть часов, чтобы покинуть город.