ФСБ задержала диверсантов в Крыму

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Избрание меры пресечения Владимиру Белоносову, обвиняемому в коррупции. Челябинск, фсб, клетка, арест
В Крыму задержаны трое человек из военной разведки Украины, они готовили диверсии в регионе, заявили в ФСБ Фото:

На территории Крымского полуострова задержаны трое агентов украинской военной разведки. Они участвовали в диверсиях в регионе и планировали новые теракты, сообщили в ФСБ РФ.

«Задержаны три человека. Один из них, гражданин Молдавии, предоставил координаты, где было спрятано самодельное взрывное устройство», — передает РИА Новости информацию от ФСБ. Взрывное устройство предназначалось для подрыва водонасосной станции. Она снабжает водой Керчь.

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На территории Крымского полуострова задержаны трое агентов украинской военной разведки. Они участвовали в диверсиях в регионе и планировали новые теракты, сообщили в ФСБ РФ. «Задержаны три человека. Один из них, гражданин Молдавии, предоставил координаты, где было спрятано самодельное взрывное устройство», — передает РИА Новости информацию от ФСБ. Взрывное устройство предназначалось для подрыва водонасосной станции. Она снабжает водой Керчь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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