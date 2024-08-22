ФСБ задержала диверсантов в Крыму

В Крыму задержаны трое человек из военной разведки Украины, они готовили диверсии в регионе, заявили в ФСБ
На территории Крымского полуострова задержаны трое агентов украинской военной разведки. Они участвовали в диверсиях в регионе и планировали новые теракты, сообщили в ФСБ РФ.
«Задержаны три человека. Один из них, гражданин Молдавии, предоставил координаты, где было спрятано самодельное взрывное устройство», — передает РИА Новости информацию от ФСБ. Взрывное устройство предназначалось для подрыва водонасосной станции. Она снабжает водой Керчь.
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