Злоумышленник открыл стрельбу в здании школы старших классов
Два человека погибли в результате стрельбы в школе в американском Уиндере (штат Джорджия). Подозреваемый задержан, сообщает телеканал MSNBC.
Злоумышленник открыл стрельбу в здании школы старших классов. На данный момент известно о двух убитых и как минимум четырех раненых, сообщает Бюро расследований американского штата Джорджия. Подозреваемый задержан, передает CNN. На месте происшествия находятся пять машин скорой помощи. Одного из пострадавших доставили в больницу вертолетом. Президент США Джо Байден проинформирован о ЧП, заявили силовики.
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