Неизвестный открыл стрельбу в американской школе, есть жертвы. Видео

04 сентября 2024 в 22:07 Размер текста - 17 +

Злоумышленник открыл стрельбу в здании школы старших классов Фото: Илья Московец © URA.RU Два человека погибли в результате стрельбы в школе в американском Уиндере (штат Джорджия). Подозреваемый задержан, сообщает телеканал MSNBC. Злоумышленник открыл стрельбу в здании школы старших классов. На данный момент известно о двух убитых и как минимум четырех раненых, сообщает Бюро расследований американского штата Джорджия. Подозреваемый задержан, передает CNN. На месте происшествия находятся пять машин скорой помощи. Одного из пострадавших доставили в больницу вертолетом. Президент США Джо Байден проинформирован о ЧП, заявили силовики. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Два человека погибли в результате стрельбы в школе в американском Уиндере (штат Джорджия). Подозреваемый задержан, сообщает телеканал MSNBC. Злоумышленник открыл стрельбу в здании школы старших классов. На данный момент известно о двух убитых и как минимум четырех раненых, сообщает Бюро расследований американского штата Джорджия. Подозреваемый задержан, передает CNN. На месте происшествия находятся пять машин скорой помощи. Одного из пострадавших доставили в больницу вертолетом. Президент США Джо Байден проинформирован о ЧП, заявили силовики.