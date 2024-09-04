Неизвестный открыл стрельбу в американской школе, есть жертвы. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Гражданское огнестрельное оружие. Екатеринбург, дробовик, ношение оружия, огнестрельное оружие, криминал, шутинг, дуло автомата, прицел орудия, стрелковое оружие, помповое ружье, лицензия на оружие
Злоумышленник открыл стрельбу в здании школы старших классов Фото:

Два человека погибли в результате стрельбы в школе в американском Уиндере (штат Джорджия). Подозреваемый задержан, сообщает телеканал MSNBC.

Злоумышленник открыл стрельбу в здании школы старших классов. На данный момент известно о двух убитых и как минимум четырех раненых, сообщает Бюро расследований американского штата Джорджия. Подозреваемый задержан, передает CNN. На месте происшествия находятся пять машин скорой помощи. Одного из пострадавших доставили в больницу вертолетом. Президент США Джо Байден проинформирован о ЧП, заявили силовики.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Два человека погибли в результате стрельбы в школе в американском Уиндере (штат Джорджия). Подозреваемый задержан, сообщает телеканал MSNBC. Злоумышленник открыл стрельбу в здании школы старших классов. На данный момент известно о двух убитых и как минимум четырех раненых, сообщает Бюро расследований американского штата Джорджия. Подозреваемый задержан, передает CNN. На месте происшествия находятся пять машин скорой помощи. Одного из пострадавших доставили в больницу вертолетом. Президент США Джо Байден проинформирован о ЧП, заявили силовики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...