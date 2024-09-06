Названа причина пожара на Омском НПЗ, где погиб человек

Ростехнадзор: причиной пожара в Омской НПЗ стали ремонтные работы

06 сентября 2024 в 20:02 Размер текста - 17 +

К пожару на НПЗ в Омской области привели ремонтные работы подрядчиком, передает управление Ростехнадзора Фото: Ночные новости Причиной пожара на Омском НПЗ 26 августа послужила ошибка при проведении ремонтных работ. Об этом сообщается на сайте Сибирского управления Ростехнадзора. Ранее сообщалось, что в ходе происшествия погиб один человек. «При ведении опасных работ подрядной организацией ООО „Нефтехимремонт“ <…> произошел взрыв газовоздушной смеси в районе колонны с последующим возгоранием [на НПЗ в Омской области]», — сообщается на сайте управления. Отмечается, что подрядчик проводил работы по разборке теплообменника с демонтажем. Проверка продолжается до сих пор. На территории омского нефтезавода «Газпромнефть-ОНПЗ» произошел взрыв 26 августа, который привел к возгоранию. Пожар локализовали в этот же день, сообщает «Национальная служба новостей». Тем не менее в ходе происшествия погиб один человек, передает «Ридус». Оставшиеся шестеро были госпитализированы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Причиной пожара на Омском НПЗ 26 августа послужила ошибка при проведении ремонтных работ. Об этом сообщается на сайте Сибирского управления Ростехнадзора. Ранее сообщалось, что в ходе происшествия погиб один человек. «При ведении опасных работ подрядной организацией ООО „Нефтехимремонт“ <…> произошел взрыв газовоздушной смеси в районе колонны с последующим возгоранием [на НПЗ в Омской области]», — сообщается на сайте управления. Отмечается, что подрядчик проводил работы по разборке теплообменника с демонтажем. Проверка продолжается до сих пор. На территории омского нефтезавода «Газпромнефть-ОНПЗ» произошел взрыв 26 августа, который привел к возгоранию. Пожар локализовали в этот же день, сообщает «Национальная служба новостей». Тем не менее в ходе происшествия погиб один человек, передает «Ридус». Оставшиеся шестеро были госпитализированы.