Названа причина пожара на Омском НПЗ, где погиб человек

Причиной пожара на Омском НПЗ 26 августа послужила ошибка при проведении ремонтных работ. Об этом сообщается на сайте Сибирского управления Ростехнадзора. Ранее сообщалось, что в ходе происшествия погиб один человек.
«При ведении опасных работ подрядной организацией ООО „Нефтехимремонт“ <…> произошел взрыв газовоздушной смеси в районе колонны с последующим возгоранием [на НПЗ в Омской области]», — сообщается на сайте управления. Отмечается, что подрядчик проводил работы по разборке теплообменника с демонтажем. Проверка продолжается до сих пор.
На территории омского нефтезавода «Газпромнефть-ОНПЗ» произошел взрыв 26 августа, который привел к возгоранию. Пожар локализовали в этот же день, сообщает «Национальная служба новостей». Тем не менее в ходе происшествия погиб один человек, передает «Ридус». Оставшиеся шестеро были госпитализированы.
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