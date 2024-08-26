Возгорание на Омском НПЗ локализировано

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе «Газпромнефть-ОНПЗ» в Омской области ликвидирован. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
«Возгорание на Омском НПЗ полностью локализовано», — говорится в сообщении. Завод продолжает работу в штатном режиме.
Днем 26 августа на территории омского нефтезавода «Газпромнефть-ОНПЗ» произошел взрыв. В результате инцидента в больницы были отправлены семь человек, состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое. По факту возгорания было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности. Возгорание ликвидировала пожарная служба и сработавшие средства автоматизированного пожаротушения, передает «Национальная служба новостей».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.