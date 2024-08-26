Возгорание на Омском НПЗ локализировано

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Крупный пожар завод на Эльмаше Екатеринбург
Пожарные службы ликвидировали огонь на омском НПЗ Фото:

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе «Газпромнефть-ОНПЗ» в Омской области ликвидирован. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

«Возгорание на Омском НПЗ полностью локализовано», — говорится в сообщении. Завод продолжает работу в штатном режиме.

Днем 26 августа на территории омского нефтезавода «Газпромнефть-ОНПЗ» произошел взрыв. В результате инцидента в больницы были отправлены семь человек, состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое. По факту возгорания было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности. Возгорание ликвидировала пожарная служба и сработавшие средства автоматизированного пожаротушения, передает «Национальная служба новостей».

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Пожар на нефтеперерабатывающем заводе «Газпромнефть-ОНПЗ» в Омской области ликвидирован. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия. «Возгорание на Омском НПЗ полностью локализовано», — говорится в сообщении. Завод продолжает работу в штатном режиме. Днем 26 августа на территории омского нефтезавода «Газпромнефть-ОНПЗ» произошел взрыв. В результате инцидента в больницы были отправлены семь человек, состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое. По факту возгорания было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности. Возгорание ликвидировала пожарная служба и сработавшие средства автоматизированного пожаротушения, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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