Семь человек госпитализированы после пожара на Омском НПЗ

26 августа 2024 в 18:12 Размер текста - 17 +

Состояние одного из пострадавших при пожаре на НПЗ оценивается как тяжелое, заявил Хоценко (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU При пожаре на нефтеперерабатывающем заводе «Газпромнефть-ОНПЗ» в Омской области в больницы были отправлены семь человек, состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое. Об этом сообщил губернатор региона Виталий Хоценко. «По уточненным данным в результате инцидента госпитализированы семь человек. Все доставлены в БСМП-1», — написал в своем telegram-канале Хоценко. Он добавил, что на данный момент на месте происшествия работают министр здравоохранения региона Дмитрий Маркелов и пожарные бригады. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое. На нефтезаводе «Газпромнефть-ОНПЗ» произошел мощный взрыв. Предполагается, что инцидент случился на установке АВТ-11. Звук взрыва был слышен в нескольких районах Омска. В результате происшествия количество пострадавших ранее достигало двух человек. На месте происшествия работают 15 представителей экстренных служб. Пожар, который возник после взрыва и затронул технологическое оборудование, не распространяется и локализуется с помощью автоматической системы пожаротушения. Площадь возгорания составляет около 1000 квадратных метров. По факту возгорания было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

При пожаре на нефтеперерабатывающем заводе «Газпромнефть-ОНПЗ» в Омской области в больницы были отправлены семь человек, состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое. Об этом сообщил губернатор региона Виталий Хоценко. «По уточненным данным в результате инцидента госпитализированы семь человек. Все доставлены в БСМП-1», — написал в своем telegram-канале Хоценко. Он добавил, что на данный момент на месте происшествия работают министр здравоохранения региона Дмитрий Маркелов и пожарные бригады. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое. На нефтезаводе «Газпромнефть-ОНПЗ» произошел мощный взрыв. Предполагается, что инцидент случился на установке АВТ-11. Звук взрыва был слышен в нескольких районах Омска. В результате происшествия количество пострадавших ранее достигало двух человек. На месте происшествия работают 15 представителей экстренных служб. Пожар, который возник после взрыва и затронул технологическое оборудование, не распространяется и локализуется с помощью автоматической системы пожаротушения. Площадь возгорания составляет около 1000 квадратных метров. По факту возгорания было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности, передает RT.