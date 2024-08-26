Семь человек госпитализированы после пожара на Омском НПЗ

При пожаре на нефтеперерабатывающем заводе «Газпромнефть-ОНПЗ» в Омской области в больницы были отправлены семь человек, состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое. Об этом сообщил губернатор региона Виталий Хоценко.
«По уточненным данным в результате инцидента госпитализированы семь человек. Все доставлены в БСМП-1», — написал в своем telegram-канале Хоценко. Он добавил, что на данный момент на месте происшествия работают министр здравоохранения региона Дмитрий Маркелов и пожарные бригады. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое.
На нефтезаводе «Газпромнефть-ОНПЗ» произошел мощный взрыв. Предполагается, что инцидент случился на установке АВТ-11. Звук взрыва был слышен в нескольких районах Омска. В результате происшествия количество пострадавших ранее достигало двух человек. На месте происшествия работают 15 представителей экстренных служб. Пожар, который возник после взрыва и затронул технологическое оборудование, не распространяется и локализуется с помощью автоматической системы пожаротушения. Площадь возгорания составляет около 1000 квадратных метров. По факту возгорания было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности, передает RT.
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При пожаре на нефтеперерабатывающем заводе «Газпромнефть-ОНПЗ» в Омской области в больницы были отправлены семь человек, состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое. Об этом сообщил губернатор региона Виталий Хоценко. «По уточненным данным в результате инцидента госпитализированы семь человек. Все доставлены в БСМП-1», — написал в своем telegram-канале Хоценко. Он добавил, что на данный момент на месте происшествия работают министр здравоохранения региона Дмитрий Маркелов и пожарные бригады. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое. На нефтезаводе «Газпромнефть-ОНПЗ» произошел мощный взрыв. Предполагается, что инцидент случился на установке АВТ-11. Звук взрыва был слышен в нескольких районах Омска. В результате происшествия количество пострадавших ранее достигало двух человек. На месте происшествия работают 15 представителей экстренных служб. Пожар, который возник после взрыва и затронул технологическое оборудование, не распространяется и локализуется с помощью автоматической системы пожаротушения. Площадь возгорания составляет около 1000 квадратных метров. По факту возгорания было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности, передает RT.