На концерте группы «Корни» в Мурино Ленинградской области пьяный мужчина пытался проникнуть в автомобиль артистов, но охранники вовремя его остановили, повалив на землю. Об этом рассказал солит коллектива Александр Бердников.
«Охрана его остановила, он хотел к нам подойди, может, сфотографироваться или в автобус. Я не знаю, что он хотел, но он был похоже выпивший», — передает слова Бердникова Пятый канал. Он объяснил, что охрана быстро среагировала, когда мужчина пересек ограждение, где находились персонал и артисты.
Бердников подчеркнул, что незваным гостям не следует приближаться к охраняемым территориям. Александр отметил, что предпочел бы тихо сфотографироваться с фанатом, но в этот раз они не успели, так как уже находились в машине, и охрана приняла меры для защиты артистов.
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