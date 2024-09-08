Солист группы «Корни» рассказал о нападении неадекватного фаната в Петербурге. Видео

Солист группы «Корни» сообщил о нападении неадекватного фаната в Петербурге
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Фанат попытался прорваться к музыкантам группы "Корни" на одном из концертов
Фанат попытался прорваться к музыкантам группы "Корни" на одном из концертов Фото:

На концерте группы «Корни» в Мурино Ленинградской области пьяный мужчина пытался проникнуть в автомобиль артистов, но охранники вовремя его остановили, повалив на землю. Об этом рассказал солит коллектива Александр Бердников.

«Охрана его остановила, он хотел к нам подойди, может, сфотографироваться или в автобус. Я не знаю, что он хотел, но он был похоже выпивший», — передает слова Бердникова Пятый канал. Он объяснил, что охрана быстро среагировала, когда мужчина пересек ограждение, где находились персонал и артисты.

Бердников подчеркнул, что незваным гостям не следует приближаться к охраняемым территориям. Александр отметил, что предпочел бы тихо сфотографироваться с фанатом, но в этот раз они не успели, так как уже находились в машине, и охрана приняла меры для защиты артистов.

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На концерте группы «Корни» в Мурино Ленинградской области пьяный мужчина пытался проникнуть в автомобиль артистов, но охранники вовремя его остановили, повалив на землю. Об этом рассказал солит коллектива Александр Бердников. «Охрана его остановила, он хотел к нам подойди, может, сфотографироваться или в автобус. Я не знаю, что он хотел, но он был похоже выпивший», — передает слова Бердникова Пятый канал. Он объяснил, что охрана быстро среагировала, когда мужчина пересек ограждение, где находились персонал и артисты. Бердников подчеркнул, что незваным гостям не следует приближаться к охраняемым территориям. Александр отметил, что предпочел бы тихо сфотографироваться с фанатом, но в этот раз они не успели, так как уже находились в машине, и охрана приняла меры для защиты артистов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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