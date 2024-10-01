Зеленский назвал ситуацию на фронте «очень, очень сложной»

Ситуация в зоне боевых действий для Украины крайне сложная. Такое заявление сделал украинский лидер Владимира Зеленский.
«Ситуация на фронте крайне сложная», — приводит слова Зеленского «Ридус». Он добавил, что ознакомился с отчетами командования о ситуации на фронте и подчеркнул важность достижения всех возможных целей этой осенью.
Зеленский отметил, что успех зависит от каждого члена «команды Украины». Также украинский лидер рассказал о подготовке к встрече с западными партнерами на авиабазе в Германии Рамштайн, где Киев представит свои аргументы и планы для улучшения ситуации на фронте.
Зеленский разрешил вывод оставшихся частей ВСУ из Угледара. Командование вооруженных сил Украины отдало приказ об отступлении из города, но возможностей для организованного отхода почти не осталось. На покровском направлении батальон 111-й бригады ВСУ практически полностью уничтожен — от него осталось лишь 29 человек из первоначального состава.
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