БРИКС пополнится азиатской страной

ТАСС: Шри-Ланка хочет вступить в БРИКС
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Шри-Ланка хочет вступить в БРИКС
Шри-Ланка хочет вступить в БРИКС Фото:

Во время предстоящего саммита БРИКС в Казани, который пройдет с 22 по 24 октября, Шри-Ланка намерена подать заявку на вступление. Об этом журналистам рассказали в правительстве. 

«Шри-Ланка запросит о возможности вступления [в БРИКС], — сообщает представитель правительства РФ. Его слова передает ТАСС.

Саммит объединения стран пройдет в конце октября. В мероприятии примут участие многие государства, включая Саудовскую Аравию.

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Во время предстоящего саммита БРИКС в Казани, который пройдет с 22 по 24 октября, Шри-Ланка намерена подать заявку на вступление. Об этом журналистам рассказали в правительстве.  «Шри-Ланка запросит о возможности вступления [в БРИКС], — сообщает представитель правительства РФ. Его слова передает ТАСС. Саммит объединения стран пройдет в конце октября. В мероприятии примут участие многие государства, включая Саудовскую Аравию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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