БРИКС пополнится азиатской страной

Шри-Ланка хочет вступить в БРИКС
Во время предстоящего саммита БРИКС в Казани, который пройдет с 22 по 24 октября, Шри-Ланка намерена подать заявку на вступление. Об этом журналистам рассказали в правительстве.
«Шри-Ланка запросит о возможности вступления [в БРИКС], — сообщает представитель правительства РФ. Его слова передает ТАСС.
Саммит объединения стран пройдет в конце октября. В мероприятии примут участие многие государства, включая Саудовскую Аравию.
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