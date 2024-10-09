Нейропсихолог рассказал, как не довести ссоры в семье до развода

Чтобы не довести разногласия с партнером до развода, после ссоры нужно разговаривать и делать правильные выводы. Об этом рассказала врач-психосоматолог, нейропсихолог Екатерина Тур.
«Когда два незнакомых человека объединяют два жизненных сценария в один, конечно, будут ссоры, и ничего страшного в этом нет... Если после ссоры вы миритесь, говорите, обсуждаете ее причину, то в последующем высока вероятность того, что до ссор доходить не будет», — рассказала Тур в интервью радио Sputnik.
По словам нейропсихолога, если во время ссоры партнеры стремятся обидеть и оскорбить друг друга, то это указывает на появление надлома в семье. Тур посоветовала уважать друг друга, относиться к ссорам как к процессу, где члены семьи могут выстроить новые коммуникации.
Ранее адвокат Виктория Данильченко рассказала, что основными причинами разводов в России являются конфликты, домашнее насилие и финансовые затруднения, передает 360.ru. По ее словам, разлады в парах случаются и из-за неготовности к браку и потере доверия и взаимного уважения.
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