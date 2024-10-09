Нейропсихолог рассказал, как не довести ссоры в семье до развода

Нейропсихолог Тур: из семейных ссор нужно делать правильные выводы
© Служба новостей «URA.RU»
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Партнерам во время ссоры не стоит оскорблять и обижать друг друга
Партнерам во время ссоры не стоит оскорблять и обижать друг друга Фото:

Чтобы не довести разногласия с партнером до развода, после ссоры нужно разговаривать и делать правильные выводы. Об этом рассказала врач-психосоматолог, нейропсихолог Екатерина Тур.

«Когда два незнакомых человека объединяют два жизненных сценария в один, конечно, будут ссоры, и ничего страшного в этом нет... Если после ссоры вы миритесь, говорите, обсуждаете ее причину, то в последующем высока вероятность того, что до ссор доходить не будет», — рассказала Тур в интервью радио Sputnik.

По словам нейропсихолога, если во время ссоры партнеры стремятся обидеть и оскорбить друг друга, то это указывает на появление надлома в семье. Тур посоветовала уважать друг друга, относиться к ссорам как к процессу, где члены семьи могут выстроить новые коммуникации. 

Ранее адвокат Виктория Данильченко рассказала, что основными причинами разводов в России являются конфликты, домашнее насилие и финансовые затруднения, передает 360.ru. По ее словам, разлады в парах случаются и из-за неготовности к браку и потере доверия и взаимного уважения.

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Чтобы не довести разногласия с партнером до развода, после ссоры нужно разговаривать и делать правильные выводы. Об этом рассказала врач-психосоматолог, нейропсихолог Екатерина Тур. «Когда два незнакомых человека объединяют два жизненных сценария в один, конечно, будут ссоры, и ничего страшного в этом нет... Если после ссоры вы миритесь, говорите, обсуждаете ее причину, то в последующем высока вероятность того, что до ссор доходить не будет», — рассказала Тур в интервью радио Sputnik. По словам нейропсихолога, если во время ссоры партнеры стремятся обидеть и оскорбить друг друга, то это указывает на появление надлома в семье. Тур посоветовала уважать друг друга, относиться к ссорам как к процессу, где члены семьи могут выстроить новые коммуникации.  Ранее адвокат Виктория Данильченко рассказала, что основными причинами разводов в России являются конфликты, домашнее насилие и финансовые затруднения, передает 360.ru. По ее словам, разлады в парах случаются и из-за неготовности к браку и потере доверия и взаимного уважения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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