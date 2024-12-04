Страны Запада в настоящий момент задумываются на тем, чтобы переложить вину за все действия последних лет лично на украинского лидера Владимира Зеленского и народ страны в частности. Таким образом мировые лидеры хотят оправдать собственные безумства. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Западные страны готовятся переложить вину за собственные безумства на президента Украины Владимира Зеленского... и украинский народ», — подчеркнула Захарова на брифинге. Заявление представитель МИДа сделала в беседе с журналистами «Известий».
Легитимный срок правления Зеленского, согласно Конституции Украины, завершился 20 мая. После этого страны Запада вновь задумались над заменой украинского лидера. Об этом сообщали в Службе внешней разведки России.
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