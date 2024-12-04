Захарова заявила о предательстве Зеленского Западом

Захарова: Запад хочет переложить вину за безумства на Украине на Зеленского
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Запад готов спихнуть всю вину за собственные действия на Владимира Зеленского, заявила Мария Захарова
Запад готов спихнуть всю вину за собственные действия на Владимира Зеленского, заявила Мария Захарова Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Страны Запада в настоящий момент задумываются на тем, чтобы переложить вину за все действия последних лет лично на украинского лидера Владимира Зеленского и народ страны в частности. Таким образом мировые лидеры хотят оправдать собственные безумства. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. 

«Западные страны готовятся переложить вину за собственные безумства на президента Украины Владимира Зеленского... и украинский народ», — подчеркнула Захарова на брифинге. Заявление представитель МИДа сделала в беседе с журналистами «Известий».

Легитимный срок правления Зеленского, согласно Конституции Украины, завершился 20 мая. После этого страны Запада вновь задумались над заменой украинского лидера. Об этом сообщали в Службе внешней разведки России. 

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Страны Запада в настоящий момент задумываются на тем, чтобы переложить вину за все действия последних лет лично на украинского лидера Владимира Зеленского и народ страны в частности. Таким образом мировые лидеры хотят оправдать собственные безумства. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.  «Западные страны готовятся переложить вину за собственные безумства на президента Украины Владимира Зеленского... и украинский народ», — подчеркнула Захарова на брифинге. Заявление представитель МИДа сделала в беседе с журналистами «Известий». Легитимный срок правления Зеленского, согласно Конституции Украины, завершился 20 мая. После этого страны Запада вновь задумались над заменой украинского лидера. Об этом сообщали в Службе внешней разведки России. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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