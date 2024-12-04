Генсек ОДКБ раскритиковал НАТО за возможное вторжение в Россию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тасмагамбетов считает, что приближение военной инфраструктуры НАТО к границам России и Белоруссии не исключает никаких сценариев
Тасмагамбетов считает, что приближение военной инфраструктуры НАТО к границам России и Белоруссии не исключает никаких сценариев Фото:

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов раскритиковал НАТО за планы по возможному вторжению на территорию России и Беларуси. Вмешательство альянса в зону ответственности этих государств он считает полным безрассудством. 

«Если гипотетически представить, что, возможно, будет вторжение с западной границы Белоруссии или же России, это со стороны НАТО будет абсолютным безрассудством», — отметил Тасмагамбетов во время пресс-конференции. Его слова передает ТАСС. Он подчеркнул, что ОДКБ следит за ситуацией в восточно-европейской части и видит продвижение наступательной инфраструктуры НАТО к западным границам Белоруссии и России. 

«Мы видим ... нарастание военной активности. Та геополитическая турбулентность, которую мы наблюдаем, не может исключить вообще никакие сценарии», — подытожил генсек ОДКБ. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов раскритиковал НАТО за планы по возможному вторжению на территорию России и Беларуси. Вмешательство альянса в зону ответственности этих государств он считает полным безрассудством.  «Если гипотетически представить, что, возможно, будет вторжение с западной границы Белоруссии или же России, это со стороны НАТО будет абсолютным безрассудством», — отметил Тасмагамбетов во время пресс-конференции. Его слова передает ТАСС. Он подчеркнул, что ОДКБ следит за ситуацией в восточно-европейской части и видит продвижение наступательной инфраструктуры НАТО к западным границам Белоруссии и России.  «Мы видим ... нарастание военной активности. Та геополитическая турбулентность, которую мы наблюдаем, не может исключить вообще никакие сценарии», — подытожил генсек ОДКБ. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...