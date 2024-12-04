Генсек ОДКБ раскритиковал НАТО за возможное вторжение в Россию

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов раскритиковал НАТО за планы по возможному вторжению на территорию России и Беларуси. Вмешательство альянса в зону ответственности этих государств он считает полным безрассудством.
«Если гипотетически представить, что, возможно, будет вторжение с западной границы Белоруссии или же России, это со стороны НАТО будет абсолютным безрассудством», — отметил Тасмагамбетов во время пресс-конференции. Его слова передает ТАСС. Он подчеркнул, что ОДКБ следит за ситуацией в восточно-европейской части и видит продвижение наступательной инфраструктуры НАТО к западным границам Белоруссии и России.
«Мы видим ... нарастание военной активности. Та геополитическая турбулентность, которую мы наблюдаем, не может исключить вообще никакие сценарии», — подытожил генсек ОДКБ.
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