Mash: сын Жириновского поменял фамилию и решил побороться за наследство

Внебрачный сын известного политика Владимира Жириновского Олег Эйдельштейн официально сменил фамилию после нескольких попыток признать себя его законным сыном. Теперь официально он Олег Жириновский.
«Мне очень жаль, что я три года пытаюсь доказать то, что я сын своего отца», — заявил Эйдельштейн. Его слова приводит telegram-канал Mash. В июне суд удовлетворил его иск. Однако позже законный сын Жириновского Игорь Лебедев обжаловал это решение, в результате чего Эйдельштейн вновь «потерял» отца.
Помимо борьбы за признание отцовства, Олег также претендует на часть наследства своего отца, а именно на квартиру, служебное помещение и значительную сумму денег. Теперь права на эти активы предстоит разделить между троими детьми Жириновского: Игорем Лебедевым, Анастасией Боцан-Харченко и Олегом Эйдельштейном.
Олег Жириновский до достижения 18-летнего возраста использовал фамилию своей матери — Газдаров. После этого он принял фамилию своего отца, Владимира Вольфовича, став Эйдельштейном. В октябре 2019 года Жириновский переложил на Олега ответственность за уплату 300 тысяч долларов штрафов, так как Maybach из кортежа политика был зарегистрирован на имя сына.
Ранее стало известно, что его дочь Жириновского Анастасия намерена участвовать в выборах в Госдуму в 2026 году. Она может оказаться в верхней части предвыборного партийного списка. Анастасия также возглавляет организационный комитет по празднованию 80-летия со дня рождения своего отца и руководит фондом основателя фракции.
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