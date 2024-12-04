В Краснодарском крае две девушки высмеяли мужчину-инвалида, который хотел с ними познакомиться. На видео они заявили, что к ним сейчас «подкатывало это», направив камеру на мужчину в коляске.
«К нам сейчас подкатывало вот это в прямом смысле. Мы настолько уже опустились. Вот такие дела. Улов неплохой», — заявили девушки на видео. Его опубликовал telegram-канал «Жесть Краснодар». Инцидент произошел в городе Армавир.
После того как видео было опубликовано в социальных сетях, оно быстро распространилось и спровоцировало широкий резонанс. Региональное МВД уже начало проверку по данному факту. Общественность осудила действия девушек, подчеркивая недопустимость такого отношения к людям с ограниченными возможностями.
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