«К нам подкатывало вот это»: россиянки высмеяли инвалида-колясочника за попытку познакомиться. Видео

В Краснодарском крае девушки высмеяли инвалида за попытку познакомиться
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина в инвалидной коляске хотел познакомиться с девушками, но стал объектом насмешки
Мужчина в инвалидной коляске хотел познакомиться с девушками, но стал объектом насмешки Фото:

В Краснодарском крае две девушки высмеяли мужчину-инвалида, который хотел с ними познакомиться. На видео они заявили, что к ним сейчас «подкатывало это», направив камеру на мужчину в коляске.

«К нам сейчас подкатывало вот это в прямом смысле. Мы настолько уже опустились. Вот такие дела. Улов неплохой», — заявили девушки на видео. Его опубликовал telegram-канал «Жесть Краснодар». Инцидент произошел в городе Армавир.

После того как видео было опубликовано в социальных сетях, оно быстро распространилось и спровоцировало широкий резонанс. Региональное МВД уже начало проверку по данному факту. Общественность осудила действия девушек, подчеркивая недопустимость такого отношения к людям с ограниченными возможностями.

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В Краснодарском крае две девушки высмеяли мужчину-инвалида, который хотел с ними познакомиться. На видео они заявили, что к ним сейчас «подкатывало это», направив камеру на мужчину в коляске. «К нам сейчас подкатывало вот это в прямом смысле. Мы настолько уже опустились. Вот такие дела. Улов неплохой», — заявили девушки на видео. Его опубликовал telegram-канал «Жесть Краснодар». Инцидент произошел в городе Армавир. После того как видео было опубликовано в социальных сетях, оно быстро распространилось и спровоцировало широкий резонанс. Региональное МВД уже начало проверку по данному факту. Общественность осудила действия девушек, подчеркивая недопустимость такого отношения к людям с ограниченными возможностями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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