Чехия заявила, что перестала получать нефть по трубопроводу «Дружба»

Поставки нефти в Чехию по южной ветке трубопровода «Дружба» временно прекращены. Об этом сообщил глава минпромторга Чехии Лукаш Влчек. Он подтвердил, что власти страны осведомлены о ситуации и поддерживают связь со всеми заинтересованными сторонами.
«Нам известно об этой ситуации [что в Чехию перестала поступать нефть по трубопроводу „Дружба“ — ред.], и мы находимся в контакте со всеми заинтересованными в этом деле сторонами», — заявил Влчек. Его слова приводит чешский новостной портал Novinky. Важно отметить, что через южную ветку трубопровода в Чехию поступает 58% нефти.
Тем не менее Лукаш Влчек заверил, что страна располагает достаточными запасами нефти для стабилизации текущей ситуации. «Нефтеперерабатывающие заводы хорошо подготовлены к этой ситуации, и в то же время у нас есть надежная система государственных материальных резервов», — добавил министр. В случае необходимости, он готов предложить правительству использовать запасы из госрезервов для обеспечения непрерывности энергоснабжения.
В России же заверили, что поставки нефти по трубопроводу «Дружба» на российской территории продолжаются в штатном режиме. Об этом сообщили в «Транснефти».
Трубопровод «Дружба» транспортирует российский газ в Европу через Венгрию, Чехию и Словакию. Однако 1 декабря в Польше на одном из участков нефтепровода, соединяющем польский город Плоцк и нефтеперерабатывающий завод в Германии, произошла утечка. В стране не исключили попытку диверсии, как одну из причин произошедшего.
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