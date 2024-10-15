«Думать надо головой»: Володин набросился на депутатов

Володин: депутаты должны думать головой перед озвучиванием своих инициатив
© Служба новостей «URA.RU»
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Вячеслав Володин заявил, что депутаты должны более ответственно подходить к озвучиванию своих предложений
Вячеслав Володин заявил, что депутаты должны более ответственно подходить к озвучиванию своих предложений Фото:

Парламентарии должны проявлять большую ответственность при озвучивании своих инициатив и предложений. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«К депутатам относятся очень серьезно, очень. И к любым инициативам... Поэтому думать надо головой, прежде чем какую-то идею озвучивать в telegram-каналах, в других СМИ. Надо проработать в профильном комитете эту инициативу, с правительством обсудить, будет она поддержана или нет», — подчеркнул Володин в ходе заседания нижней палаты парламента. Его цитирует telegram-канал RTVI.

Володин также отметил, что не следует вносить в общество тревогу. Он не уточнил, какие именно предложения вызвали его замечание. Но подчеркнул важность тщательной проработки инициатив в соответствующих комитетах и необходимость обсуждения с правительством перед их публичным озвучиванием.

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Парламентарии должны проявлять большую ответственность при озвучивании своих инициатив и предложений. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «К депутатам относятся очень серьезно, очень. И к любым инициативам... Поэтому думать надо головой, прежде чем какую-то идею озвучивать в telegram-каналах, в других СМИ. Надо проработать в профильном комитете эту инициативу, с правительством обсудить, будет она поддержана или нет», — подчеркнул Володин в ходе заседания нижней палаты парламента. Его цитирует telegram-канал RTVI. Володин также отметил, что не следует вносить в общество тревогу. Он не уточнил, какие именно предложения вызвали его замечание. Но подчеркнул важность тщательной проработки инициатив в соответствующих комитетах и необходимость обсуждения с правительством перед их публичным озвучиванием.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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