«Думать надо головой»: Володин набросился на депутатов

Парламентарии должны проявлять большую ответственность при озвучивании своих инициатив и предложений. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«К депутатам относятся очень серьезно, очень. И к любым инициативам... Поэтому думать надо головой, прежде чем какую-то идею озвучивать в telegram-каналах, в других СМИ. Надо проработать в профильном комитете эту инициативу, с правительством обсудить, будет она поддержана или нет», — подчеркнул Володин в ходе заседания нижней палаты парламента. Его цитирует telegram-канал RTVI.
Володин также отметил, что не следует вносить в общество тревогу. Он не уточнил, какие именно предложения вызвали его замечание. Но подчеркнул важность тщательной проработки инициатив в соответствующих комитетах и необходимость обсуждения с правительством перед их публичным озвучиванием.
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