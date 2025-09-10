Белоруссия оповестила Польшу и Литву о приближении к ним летательных аппаратов

Срочная новость
В период с 23:00 9 сентября до 4:00 10 сентября дежурные подразделения Республики Беларусь по установленным каналам связи осуществляли обмен данными о воздушной и радиолокационной обстановке с соответствующими службами Польши и Литвы. В ходе взаимодействия польская и литовская стороны были своевременно уведомлены о приближении к их границам неопознанных летательных аппаратов. Об этом говорится в заявлении начальника Генерального штаба первого заместителя Министра обороны Республики Беларусь генерал-майора Павла Муравейко.
