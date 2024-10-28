В ходе своего последнего визита на Украину глава Пентагона Ллойд Остин был уведомлен украинскими официальными лицами о планах ВСУ в Курской области. Об этом рассказала заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.
«Когда министр был на Украине, то ему провели персональный брифинг об их планах относительно Курской области», — рассказала Сингх журналистам. Расшифровка брифинга была распространена Пентагоном.
Киев подтверждал, что регулярно отчитывается перед западным партнерам об операциях ВСУ. В этом признался глава Минобороны Украины Рустем Умеров и подчеркнул, что союзникам предоставляется информация не только о целях украинской армии, но и о способах их достижения. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выражал надежду, что Курская область будет освобождена к декабрю. Он подчеркнул, что в таком случае откроется возможность для проведения переговоров между Россией и Украиной.
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