21 сентября 2024

Глава Минобороны Украины сознался, что отчитывается Западу об операциях ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
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Глава Минобороны Украины заявил, что докладывает Западу о планируемых атаках
Глава Минобороны Украины заявил, что докладывает Западу о планируемых атаках Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Киев постоянно информирует западных партнеров о планировании боевых операций ВСУ. Об этом сообщил глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров.

«Когда мы поясняем свой план наступления, контрнаступления или оборонные операции, мы всегда поясняем цели, какими силами и средствами мы будем это делать, чтобы наши партнеры были в курсе этого. Это операционный вопрос, который мы подняли на стратегический уровень», — сказал Умеров в ходе выступления на украинском телеканале «Рада». Он подчеркнул, что Киев ожидает решений от западных стран относительно использования предоставленного вооружения.

Поставки оружия на Украину от стран НАТО препятствуют мирному урегулированию конфликта и вовлекают альянс в противостояние, о чем ранее предупреждал президент России Владимир Путин. В Кремле отмечали, что западная военная помощь Украине отрицательно сказывается на перспективах переговоров.

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Киев постоянно информирует западных партнеров о планировании боевых операций ВСУ. Об этом сообщил глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров. «Когда мы поясняем свой план наступления, контрнаступления или оборонные операции, мы всегда поясняем цели, какими силами и средствами мы будем это делать, чтобы наши партнеры были в курсе этого. Это операционный вопрос, который мы подняли на стратегический уровень», — сказал Умеров в ходе выступления на украинском телеканале «Рада». Он подчеркнул, что Киев ожидает решений от западных стран относительно использования предоставленного вооружения. Поставки оружия на Украину от стран НАТО препятствуют мирному урегулированию конфликта и вовлекают альянс в противостояние, о чем ранее предупреждал президент России Владимир Путин. В Кремле отмечали, что западная военная помощь Украине отрицательно сказывается на перспективах переговоров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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