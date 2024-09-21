Киев постоянно информирует западных партнеров о планировании боевых операций ВСУ. Об этом сообщил глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров.
«Когда мы поясняем свой план наступления, контрнаступления или оборонные операции, мы всегда поясняем цели, какими силами и средствами мы будем это делать, чтобы наши партнеры были в курсе этого. Это операционный вопрос, который мы подняли на стратегический уровень», — сказал Умеров в ходе выступления на украинском телеканале «Рада». Он подчеркнул, что Киев ожидает решений от западных стран относительно использования предоставленного вооружения.
Поставки оружия на Украину от стран НАТО препятствуют мирному урегулированию конфликта и вовлекают альянс в противостояние, о чем ранее предупреждал президент России Владимир Путин. В Кремле отмечали, что западная военная помощь Украине отрицательно сказывается на перспективах переговоров.
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