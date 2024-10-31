Появились фото с повреждениями после обстрела Бердянска

В Бердянске Запорожской области зафиксированы значительные разрушения в результате атаки дронов ВСУ. Губернатор области Евгений Балицкий опубликовал фотографии последствий.
«Всего по Бердянску зафиксировано 10 атак БПЛА: семь обстрелов по городскому порту, три — по жилому сектору. Разрушения получила инфраструктура порта, частное домовладение и цветочный магазин», — написал Балицкий в своем telegram-канале. На опубликованных кадрах видны здания с поврежденными крышами, стены с обстрелянными окнами, а также работающие на месте спасатели и пожарные.
Ранее из-за атаки дрона-камикадзе в Бердянске закрыли школы, детские сады и другие соцучреждения. Власти призвали жителей оставаться дома.
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