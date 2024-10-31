Появились фото с повреждениями после обстрела Бердянска

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Дрон ВСУ атаковал Бердянск
Дрон ВСУ атаковал Бердянск Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Бердянске Запорожской области зафиксированы значительные разрушения в результате атаки дронов ВСУ. Губернатор области Евгений Балицкий опубликовал фотографии последствий.

«Всего по Бердянску зафиксировано 10 атак БПЛА: семь обстрелов по городскому порту, три — по жилому сектору. Разрушения получила инфраструктура порта, частное домовладение и цветочный магазин», — написал Балицкий в своем telegram-канале. На опубликованных кадрах видны здания с поврежденными крышами, стены с обстрелянными окнами, а также работающие на месте спасатели и пожарные.

Ранее из-за атаки дрона-камикадзе в Бердянске закрыли школы, детские сады и другие соцучреждения. Власти призвали жителей оставаться дома.

Последствия атаки ВСУ по Бердянску
Последствия атаки ВСУ по Бердянску
Фото:

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В Бердянске Запорожской области зафиксированы значительные разрушения в результате атаки дронов ВСУ. Губернатор области Евгений Балицкий опубликовал фотографии последствий. «Всего по Бердянску зафиксировано 10 атак БПЛА: семь обстрелов по городскому порту, три — по жилому сектору. Разрушения получила инфраструктура порта, частное домовладение и цветочный магазин», — написал Балицкий в своем telegram-канале. На опубликованных кадрах видны здания с поврежденными крышами, стены с обстрелянными окнами, а также работающие на месте спасатели и пожарные. Ранее из-за атаки дрона-камикадзе в Бердянске закрыли школы, детские сады и другие соцучреждения. Власти призвали жителей оставаться дома.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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