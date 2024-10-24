Рост цен на сливочное масло в России связали с влиянием иностранцев

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Производителям невыгодно изготавливать масло из-за высокой себестоимости, считает Чебурашкин
Производителям невыгодно изготавливать масло из-за высокой себестоимости, считает Чебурашкин Фото:
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Подорожание сливочного масла может быть связано с поднятием стоимости на сам продукт и сырье для его изготовления от иностранных поставщиков. Об этом рассказал гендиректор молочной фермы ООО «Братья Чебурашкины» Владислав Чебурашкин.

«Возможно, на большие производства привозили большие кубы сливочного масла и сырье из-за рубежа. Но цена подпрыгнула. А чем выше стоимость сырья, тем дороже производство продукта и он сам», — подчеркнул Чебурашкин в интервью телеканалу 360.ru.

Представитель отрасли рассказал, что производителям невыгодно делать сливочное масло, поскольку его себестоимость является высокой, а цены не дают получать оптимальную прибыль. Само изготовление продукта, по словам Чебурашкина, продолжается из-за избытка сливок у предприятий.

За последние недели в России зафиксировали рост цен на продукты, в том числе первой необходимости. Вице-премьер Дмитрий Патрушев ранее выдал поручения ведомствам с целью стабилизировать ситуацию на рынке. Возможным решением временных проблем с ценами для россиян может стать изготовление домашнего сливочного масла. О том, как элементарно приготовить его самостоятельно — в материале URA.RU.

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Подорожание сливочного масла может быть связано с поднятием стоимости на сам продукт и сырье для его изготовления от иностранных поставщиков. Об этом рассказал гендиректор молочной фермы ООО «Братья Чебурашкины» Владислав Чебурашкин. «Возможно, на большие производства привозили большие кубы сливочного масла и сырье из-за рубежа. Но цена подпрыгнула. А чем выше стоимость сырья, тем дороже производство продукта и он сам», — подчеркнул Чебурашкин в интервью телеканалу 360.ru. Представитель отрасли рассказал, что производителям невыгодно делать сливочное масло, поскольку его себестоимость является высокой, а цены не дают получать оптимальную прибыль. Само изготовление продукта, по словам Чебурашкина, продолжается из-за избытка сливок у предприятий. За последние недели в России зафиксировали рост цен на продукты, в том числе первой необходимости. Вице-премьер Дмитрий Патрушев ранее выдал поручения ведомствам с целью стабилизировать ситуацию на рынке. Возможным решением временных проблем с ценами для россиян может стать изготовление домашнего сливочного масла. О том, как элементарно приготовить его самостоятельно — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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