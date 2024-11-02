Американец, помогавший России, хочет получить гражданство

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Мартиндейл хочет стать гражданином России
Мартиндейл хочет стать гражданином России Фото:

Гражданин США Дэниэл Мартиндейл, помогавший ВС РФ, хочет получить российский паспорт. О своем желании рассказал сам американец. 

«Что касается получения российского паспорта, я бы хотел это сделать», — передают РИА Новости слова американца. Такое заявление он сделал на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня». 

Ранее стало известно, что Мартиндейл, находясь на Украине, два года передавал координаты ВСУ российским военным. Он приехал в Киев из Польши 11 февраля 2022 года и хотел попасть в ДНР. По информации штаба обороны региона, американский гражданин оказал ключевое влияние на подготовку наступления на село Богоявленка, расположенное на угледарском направлении.

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Гражданин США Дэниэл Мартиндейл, помогавший ВС РФ, хочет получить российский паспорт. О своем желании рассказал сам американец.  «Что касается получения российского паспорта, я бы хотел это сделать», — передают РИА Новости слова американца. Такое заявление он сделал на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».  Ранее стало известно, что Мартиндейл, находясь на Украине, два года передавал координаты ВСУ российским военным. Он приехал в Киев из Польши 11 февраля 2022 года и хотел попасть в ДНР. По информации штаба обороны региона, американский гражданин оказал ключевое влияние на подготовку наступления на село Богоявленка, расположенное на угледарском направлении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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