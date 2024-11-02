Гражданин США Дэниэл Мартиндейл, помогавший ВС РФ, хочет получить российский паспорт. О своем желании рассказал сам американец.
«Что касается получения российского паспорта, я бы хотел это сделать», — передают РИА Новости слова американца. Такое заявление он сделал на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».
Ранее стало известно, что Мартиндейл, находясь на Украине, два года передавал координаты ВСУ российским военным. Он приехал в Киев из Польши 11 февраля 2022 года и хотел попасть в ДНР. По информации штаба обороны региона, американский гражданин оказал ключевое влияние на подготовку наступления на село Богоявленка, расположенное на угледарском направлении.
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