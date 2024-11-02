Гражданин США Даниэл Мартиндейл, находясь на Украине, два года передавал координаты ВСУ российским военным. Об этом он сообщил на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».
«Я давно хотел в Россию. Я понял, что это тот самый момент, который я ждал, и 11 февраля 2022 года я пересек границу с Украиной и хотел попасть в Донецк», — передает РИА Новости слова Мартиндейла. По информации силовых структур РФ, американец во время нахождения на Украине передавал координаты военных объектов ВСУ.
Согласно сообщениям штаба обороны ДНР, американский гражданин оказал ключевое влияние на подготовку наступления на село Богоявленка, расположенное на угледарском направлении. Информация, переданная Мартиндейлом неоднократно использовалась для нанесения ударов по военной технике и личному составу ВСУ.
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