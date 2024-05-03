Суд изъял у структуры Потанина землю в Подмосковье

Арбитражный суд Московской области постановил изъять земельный участок площадью 85,5 гектара в Клинском районе. Он принадлежал структуре холдинга «Интеррос» Владимира Потанина. Информация о решении суда появилась в картотеке дел.
«Федеральное агентство посчитало, что участок используется с нарушением действующего законодательства, пересекается с землями лесного фонда и незаконно находится в собственности „Армады“ (согласно ЕГРЮЛ, конечным бенефициаром компании является холдинг „Интеррос“ — прим. URA.RU)», — говорится в материалах дела, передает РБК.
Спор о земельном участке шел с 2021 года. Согласно документам, «Армада» купила участок сельскохозяйственного назначения. Рослесхоз отмечал, что земля принадлежит земельному фонду. Это и стало причиной разногласий.
Спустя время арбитражный суд провел несколько экспертиз. Выяснилось, что что на этих территориях нет ограждений, а они сами представляют собой заселенную местность. По ее границе протекает река Землеройка.
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