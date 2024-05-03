Суд изъял у структуры Потанина землю в Подмосковье

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Потанин Владимир, потанин владимир
«Армада» является структурой холдинга «Интеррос», который принадлежит Владимиру Потанину, согласно ЕГРЮЛ Фото:

Арбитражный суд Московской области постановил изъять земельный участок площадью 85,5 гектара в Клинском районе. Он принадлежал структуре холдинга «Интеррос» Владимира Потанина. Информация о решении суда появилась в картотеке дел.

«Федеральное агентство посчитало, что участок используется с нарушением действующего законодательства, пересекается с землями лесного фонда и незаконно находится в собственности „Армады“ (согласно ЕГРЮЛ, конечным бенефициаром компании является холдинг „Интеррос“ — прим. URA.RU)», — говорится в материалах дела, передает РБК.

Спор о земельном участке шел с 2021 года. Согласно документам, «Армада» купила участок сельскохозяйственного назначения. Рослесхоз отмечал, что земля принадлежит земельному фонду. Это и стало причиной разногласий.

Спустя время арбитражный суд провел несколько экспертиз. Выяснилось, что что на этих территориях нет ограждений, а они сами представляют собой заселенную местность. По ее границе протекает река Землеройка.

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Арбитражный суд Московской области постановил изъять земельный участок площадью 85,5 гектара в Клинском районе. Он принадлежал структуре холдинга «Интеррос» Владимира Потанина. Информация о решении суда появилась в картотеке дел. «Федеральное агентство посчитало, что участок используется с нарушением действующего законодательства, пересекается с землями лесного фонда и незаконно находится в собственности „Армады“ (согласно ЕГРЮЛ, конечным бенефициаром компании является холдинг „Интеррос“ — прим. URA.RU)», — говорится в материалах дела, передает РБК. Спор о земельном участке шел с 2021 года. Согласно документам, «Армада» купила участок сельскохозяйственного назначения. Рослесхоз отмечал, что земля принадлежит земельному фонду. Это и стало причиной разногласий. Спустя время арбитражный суд провел несколько экспертиз. Выяснилось, что что на этих территориях нет ограждений, а они сами представляют собой заселенную местность. По ее границе протекает река Землеройка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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