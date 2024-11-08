У спортивного комментатора Рабаданова нашли гранату

В ходе задержания блогера и спортивного комментатора Рамазана Рабаданова была обнаружена и конфискована ручная граната, которая находилась в кармане его куртки. Об этом рассказал следователь на заседании в Ленинском районном суде Махачкалы.
«В рамках личного досмотра гражданина Рабаданова… в правом кармане куртки черного цвета обнаружен и изъят металлический предмет цилиндрической формы… который, согласно справке об исследовании… является взрывным устройством — ручной гранатой», — передает корреспондент РИА Новости слова следователя из зала суда. В сообщении указано, что обнаруженный боеприпас является промышленно изготовленной осколочной гранатой РГД-5, заряженной тротилом и другим взрывчатым материалом.
Рабаданова подозревают в незаконном обороте оружия и боеприпасов. Следствие настаивает на его аресте.
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