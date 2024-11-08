У спортивного комментатора Рабаданова нашли гранату

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Рабаданов подозревается в незаконном обороте оружия
Рабаданов подозревается в незаконном обороте оружия Фото:

В ходе задержания блогера и спортивного комментатора Рамазана Рабаданова была обнаружена и конфискована ручная граната, которая находилась в кармане его куртки. Об этом рассказал следователь на заседании в Ленинском районном суде Махачкалы.

«В рамках личного досмотра гражданина Рабаданова… в правом кармане куртки черного цвета обнаружен и изъят металлический предмет цилиндрической формы… который, согласно справке об исследовании… является взрывным устройством — ручной гранатой», — передает корреспондент РИА Новости слова следователя из зала суда. В сообщении указано, что обнаруженный боеприпас является промышленно изготовленной осколочной гранатой РГД-5, заряженной тротилом и другим взрывчатым материалом.

Рабаданова подозревают в незаконном обороте оружия и боеприпасов. Следствие настаивает на его аресте.

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В ходе задержания блогера и спортивного комментатора Рамазана Рабаданова была обнаружена и конфискована ручная граната, которая находилась в кармане его куртки. Об этом рассказал следователь на заседании в Ленинском районном суде Махачкалы. «В рамках личного досмотра гражданина Рабаданова… в правом кармане куртки черного цвета обнаружен и изъят металлический предмет цилиндрической формы… который, согласно справке об исследовании… является взрывным устройством — ручной гранатой», — передает корреспондент РИА Новости слова следователя из зала суда. В сообщении указано, что обнаруженный боеприпас является промышленно изготовленной осколочной гранатой РГД-5, заряженной тротилом и другим взрывчатым материалом. Рабаданова подозревают в незаконном обороте оружия и боеприпасов. Следствие настаивает на его аресте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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