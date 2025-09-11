Пашинян в ближайшее время планирует встретится с Путиным

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ближайшие дни посетит РФ и планирует провести встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил спикер парламента Армении Ален Симонян.
«Думаю, руководитель государства не поехал бы в Москву, если бы такая встреча не была запланирована», — сказал Симонян во время брифинга для журналистов. Его слова передает ТАСС. Спикер подчеркнул, что поездка Пашиняна в Россию невозможна без встречи с российским лидером. Подобные визиты, даже если они носят рабочий характер, всегда включают переговоры с президентом России.
В Вашингтоне 8 сентября прошли переговоры между лидерами США, Армении и Азербайджана — Дональдом Трампом, Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым. В результате встречи стороны предварительно одобрили текст соглашения. Документ включает 17 статей. В первом пункте говорится о том, что Ереван и Баку признают друг друга в границах, существовавших между союзными республиками во времена Советского Союза, а также подтверждают отсутствие взаимных территориальных претензий.
