Пашинян в ближайшее время планирует встретится с Путиным

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Поездка Пашиняна в Россию невозможна без встречи с Путиным
Поездка Пашиняна в Россию невозможна без встречи с Путиным Фото:

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ближайшие дни посетит РФ и планирует провести встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил спикер парламента Армении Ален Симонян.

«Думаю, руководитель государства не поехал бы в Москву, если бы такая встреча не была запланирована», — сказал Симонян во время брифинга для журналистов. Его слова передает ТАСС. Спикер подчеркнул, что поездка Пашиняна в Россию невозможна без встречи с российским лидером. Подобные визиты, даже если они носят рабочий характер, всегда включают переговоры с президентом России.

В Вашингтоне 8 сентября прошли переговоры между лидерами США, Армении и Азербайджана — Дональдом Трампом, Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым. В результате встречи стороны предварительно одобрили текст соглашения. Документ включает 17 статей. В первом пункте говорится о том, что Ереван и Баку признают друг друга в границах, существовавших между союзными республиками во времена Советского Союза, а также подтверждают отсутствие взаимных территориальных претензий.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ближайшие дни посетит РФ и планирует провести встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил спикер парламента Армении Ален Симонян. «Думаю, руководитель государства не поехал бы в Москву, если бы такая встреча не была запланирована», — сказал Симонян во время брифинга для журналистов. Его слова передает ТАСС. Спикер подчеркнул, что поездка Пашиняна в Россию невозможна без встречи с российским лидером. Подобные визиты, даже если они носят рабочий характер, всегда включают переговоры с президентом России. В Вашингтоне 8 сентября прошли переговоры между лидерами США, Армении и Азербайджана — Дональдом Трампом, Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым. В результате встречи стороны предварительно одобрили текст соглашения. Документ включает 17 статей. В первом пункте говорится о том, что Ереван и Баку признают друг друга в границах, существовавших между союзными республиками во времена Советского Союза, а также подтверждают отсутствие взаимных территориальных претензий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...