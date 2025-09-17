Диверсанты ВСУ пытались проникнуть в российский регион: карта СВО на 17 сентября

Российские войска продолжают наступление на шести ключевых фронтовых направлениях, отражая попытки ВСУ контратаковать и проникнуть на территорию приграничных регионов РФ. За минувшие сутки наиболее интенсивные бои шли под Купянском, Покровском и в Запорожской области. URA.RU публикует актуальную карту боевых действий и главные события фронта на 17 сентября.
Сумской фронт: отражение диверсий и контратак
ВСУ продолжают контратаковать в районах Юнаковки, Кондратовки, Андреевки, Варачино и Алексеевки Сумской области. Однако все попытки прорваться к границе с Курской областью пресекаются. Так, бойцы 352-го мотострелкового полка группировки «Север» обнаружили и уничтожили диверсионную группу ВСУ с иностранными наемниками в районе поселка Теткино, сообщает Минобороны РФ в своем telegram-канале. Воздушная разведка вовремя выявила противника, после чего взвод огневой поддержки нанес точный удар из автоматических гранатометов и пулеметов «Утес».
Также воинские подразделения группировки «Север» нанесли значительный урон силам двух механизированных бригад и одного штурмового полка украинских сил, действовавших вблизи населенных пунктов Варачино, Андреевка, Садки и Юнаковка на сумском направлении.
Экипаж армейской авиации, управлявший вертолетом Ми-35М, ликвидировал силы Вооруженных сил Украины, дислоцированные в лесистой местности в зоне ответственности группировки войск «Север». Воздушный удар был нанесен по установленным целям с использованием авиационных ракет, передает Пятый канал.
Запорожский фронт
Продолжаются сражения за контроль над Степногорском. Подразделения ВС РФ продвигаются к району многоэтажной застройки, где расположен один из ключевых узлов обороны ВСУ. В районе Орехова — в Малой Токмачке и Новоданиловке — идут позиционные бои без существенных изменений линии фронта, сообщают военкоры WarGonzo.
Донецкий фронт
Южно-Донецкое направление
Российские войска развивают успех после освобождения Ольговского. Идет продвижение в сторону Успеновки — крупного логистического узла ВСУ. Активные бои ведутся в районе Полтавки, Новоивановки и на южных окраинах Калиновского, отмечают журналисты.
Покровское направление
Сражения продолжаются в районе Удачного и микрорайона Лазурный в Покровске. На Добропольском участке зафиксированы тактические успехи ВС РФ у Веселого, ВСУ предприняли неудачную контратаку в районе Шахово и Торецкого.
Константиновское направление
Российские войска продвигаются вдоль трассы Артемовск — Константиновка. На Часовоярском участке атаки ведутся в районе Майского, Федоровки и Веролюбовки. Об этом сообщило Минобороны РФ в telegram-канале.
Военные подразделения группировки «Южная» заняли более выгодные позиции на линии фронта. В результате нанесенных ударов были поражены подразделения нескольких штурмовых украинских групп, а также бригада морской пехоты и две бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Переездное, Федоровка, Степановка, Майское, Плещеевка, Свято-Покровское, Константиновка и Роскошное (ДНР). Об этом сообщает Минобороны.
Краснолиманское направление
Усилено давление на ВСУ и в районе Шандриголово и Среднего. Заняты новые позиции в южной части Торского. На Северском участке отмечается продвижение к Ямполю и Дроновке, а также атаки на Переездное для сжатия кольца вокруг Северска.
Харьковский фронт: наступление под Купянском и Волчанском
Купянское направление
ВС РФ продвинулись в районе микрорайона Спортивная Площадь, расширив зону контроля в частном секторе на 200 метров. Также зафиксированы успехи в Степовой Новоселовке и ее окрестностях.
Воинские части группы «Запад» добились улучшения своих тактических позиций. В результате нанесенных ударов были поражены живая сила и техника двух механизированных и одной штурмовой бригады ВСУ, а также подразделения национальной гвардии Украины в районах населенных пунктов Купянск, Богуславка, Боровская, Андреевка и Гороховатка Харьковской области, а также вблизи Кировска и Ямполя в ДНР.
Волчанский участок
Бои идут на левом берегу Волчанска и в лесах у Синельниково. Российские подразделения продвигаются от Мелового в сторону Хатнего. ВСУ понесли потери, численность которых достигла 190 военнослужащих. Помимо этого, уничтожены бронетранспортер, пять автомобилей и три единицы полевой артиллерии. Кроме того, ликвидированы восемь складов с боеприпасами и материально-техническими средствами.
