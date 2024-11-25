Солдат ВСУ Приймачук рассказал, как случайно сдался в плен

Приймачук: я вышел оглушенный к окопам русских
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бойцы ВС РФ дали пленному воды и предоставили укрытие
Бойцы ВС РФ дали пленному воды и предоставили укрытие Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинский военнослужащий Александр Приймачук, который оказался в плену в Курской области, заявил, что изначально не намеревался сдаваться. Об этом сообщает ТАСС. 

«То ли граната прилетела, то ли бомба с дрона — в общем, блиндаж весь раскрылся. И, похоже, меня оглушило хорошо. Потому что как я пришел к окопам вашим — для меня до сих пор загадка», — передает агентство слова Приймачука с допроса. Он рассказал также, что русские солдаты были удивлены, когда украинский военнослужащий подошел к их позициям. Однако затем они предложили ему воды и предоставили укрытие от дождя в окопе.

Приймачук поделился информацией о нехватке в ВСУ водителей, отмечает ТАСС. Он упомянул, что его и несколько сотен других специалистов передали 17-й танковой бригаде. Вместо того чтобы управлять танком, Приймачука вооружили автоматом и направили в Курскую область с задачей охранять позицию в лесополосе.

Ранее украинский военнослужащий Александр Залесский в разговоре с РИА Новости сообщил, что командование ВСУ оставило без поддержки группу раненых в районе населенного пункта Галицыновка в ДНР. Залесский рассказал, что он и его сослуживцы были высажены в деревне, где вскоре развернулись боевые действия. При попытке покинуть район столкновений, военнослужащим указали место эвакуации, однако помощь так и не прибыла, передает RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украинский военнослужащий Александр Приймачук, который оказался в плену в Курской области, заявил, что изначально не намеревался сдаваться. Об этом сообщает ТАСС.  «То ли граната прилетела, то ли бомба с дрона — в общем, блиндаж весь раскрылся. И, похоже, меня оглушило хорошо. Потому что как я пришел к окопам вашим — для меня до сих пор загадка», — передает агентство слова Приймачука с допроса. Он рассказал также, что русские солдаты были удивлены, когда украинский военнослужащий подошел к их позициям. Однако затем они предложили ему воды и предоставили укрытие от дождя в окопе. Приймачук поделился информацией о нехватке в ВСУ водителей, отмечает ТАСС. Он упомянул, что его и несколько сотен других специалистов передали 17-й танковой бригаде. Вместо того чтобы управлять танком, Приймачука вооружили автоматом и направили в Курскую область с задачей охранять позицию в лесополосе. Ранее украинский военнослужащий Александр Залесский в разговоре с РИА Новости сообщил, что командование ВСУ оставило без поддержки группу раненых в районе населенного пункта Галицыновка в ДНР. Залесский рассказал, что он и его сослуживцы были высажены в деревне, где вскоре развернулись боевые действия. При попытке покинуть район столкновений, военнослужащим указали место эвакуации, однако помощь так и не прибыла, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...