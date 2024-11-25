Украинский военнослужащий Александр Приймачук, который оказался в плену в Курской области, заявил, что изначально не намеревался сдаваться. Об этом сообщает ТАСС.
«То ли граната прилетела, то ли бомба с дрона — в общем, блиндаж весь раскрылся. И, похоже, меня оглушило хорошо. Потому что как я пришел к окопам вашим — для меня до сих пор загадка», — передает агентство слова Приймачука с допроса. Он рассказал также, что русские солдаты были удивлены, когда украинский военнослужащий подошел к их позициям. Однако затем они предложили ему воды и предоставили укрытие от дождя в окопе.
Приймачук поделился информацией о нехватке в ВСУ водителей, отмечает ТАСС. Он упомянул, что его и несколько сотен других специалистов передали 17-й танковой бригаде. Вместо того чтобы управлять танком, Приймачука вооружили автоматом и направили в Курскую область с задачей охранять позицию в лесополосе.
Ранее украинский военнослужащий Александр Залесский в разговоре с РИА Новости сообщил, что командование ВСУ оставило без поддержки группу раненых в районе населенного пункта Галицыновка в ДНР. Залесский рассказал, что он и его сослуживцы были высажены в деревне, где вскоре развернулись боевые действия. При попытке покинуть район столкновений, военнослужащим указали место эвакуации, однако помощь так и не прибыла, передает RT.
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