«Счет идет на часы»: семье попавшего в ДТП на Бали подростка не дают никакой информации

Shot: на Бали 16-летний россиянин серьезно пострадал в аварии на мотоцикле
© Служба новостей «URA.RU»
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Нейрохирургическая операция по восстановлению периферических нервов руки в Городской клинической больнице № 40. Екатеринбург, госпиталь, операционная, капельница, лечение, хирург, медицина, обследование, клиника, медицинский работник, врач, больница, лечащий врач
Мальчик находится в реанимации, пишет Shot Фото:

На Бали 16-летний россиянин Ярослав Жуков попал в аварию на мотоцикле и получил серьезные травмы. После операции его состояние ухудшилось, и его перевели в реанимацию. Индонезийские врачи не предоставляют информацию о его состоянии.

«Без адекватной противошоковой терапии у парня есть максимум 48 часов — счет идет на минуты», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что индонезийские медики отказываются предоставлять информацию о его состоянии и лечении его родственникам и российским врачам. Ярослав Жуков попал в тяжелую аварию на мотоцикле. Он получил множественные травмы, включая переломы, разрыв желудка и мочевого пузыря, и был срочно прооперирован в местной больнице.

После операции состояние мальчика ухудшилось, и он был переведен в реанимацию в критическом состоянии. Врачи из России пытаются контролировать состояние Ярослава дистанционно, но опасаются, что у него может развиться отек мозга, который может привести к летальному исходу без надлежащего лечения, передает Shot.

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На Бали 16-летний россиянин Ярослав Жуков попал в аварию на мотоцикле и получил серьезные травмы. После операции его состояние ухудшилось, и его перевели в реанимацию. Индонезийские врачи не предоставляют информацию о его состоянии. «Без адекватной противошоковой терапии у парня есть максимум 48 часов — счет идет на минуты», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что индонезийские медики отказываются предоставлять информацию о его состоянии и лечении его родственникам и российским врачам. Ярослав Жуков попал в тяжелую аварию на мотоцикле. Он получил множественные травмы, включая переломы, разрыв желудка и мочевого пузыря, и был срочно прооперирован в местной больнице. После операции состояние мальчика ухудшилось, и он был переведен в реанимацию в критическом состоянии. Врачи из России пытаются контролировать состояние Ярослава дистанционно, но опасаются, что у него может развиться отек мозга, который может привести к летальному исходу без надлежащего лечения, передает Shot.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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