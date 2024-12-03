«Счет идет на часы»: семье попавшего в ДТП на Бали подростка не дают никакой информации

На Бали 16-летний россиянин Ярослав Жуков попал в аварию на мотоцикле и получил серьезные травмы. После операции его состояние ухудшилось, и его перевели в реанимацию. Индонезийские врачи не предоставляют информацию о его состоянии.
«Без адекватной противошоковой терапии у парня есть максимум 48 часов — счет идет на минуты», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что индонезийские медики отказываются предоставлять информацию о его состоянии и лечении его родственникам и российским врачам. Ярослав Жуков попал в тяжелую аварию на мотоцикле. Он получил множественные травмы, включая переломы, разрыв желудка и мочевого пузыря, и был срочно прооперирован в местной больнице.
После операции состояние мальчика ухудшилось, и он был переведен в реанимацию в критическом состоянии. Врачи из России пытаются контролировать состояние Ярослава дистанционно, но опасаются, что у него может развиться отек мозга, который может привести к летальному исходу без надлежащего лечения, передает Shot.
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