Крупнейший производитель цемента в РФ временно переходит на четырехдневную рабочую неделю

Крупнейший производитель цемента в России введет четырехдневную рабочую неделю
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Один из производителей цемента в РФ временно переходит на сокращенную рабочую неделю
Один из производителей цемента в РФ временно переходит на сокращенную рабочую неделю Фото:

Крупнейший производитель цемента в России, компания «ЦЕМРОС», уведомил сотрудников управляющей компании и заводов о временном переходе на четырехдневную рабочую неделю с 1 октября 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия. Решение связано с продолжающимся падением спроса на цемент и увеличением доли импортной продукции на российском рынке.

«ЦЕМРОС уведомил сотрудников управляющей компании и заводов о временном переходе на четырехдневный режим работы, который произойдет 1 октября 2025 года. Решение принято в ответ на продолжающееся падение потребления цемента и рост доли импорта», — сообщили в пресс-службе ЦЕМРОС в  telegram-канале. Переход на сокращенную рабочую неделю является вынужденным, но тщательно продуманным шагом, который призван обеспечить долгосрочную стабильность и поддержание социального равновесия в условиях нестабильной ситуации.

В компании подчеркнули, что переход на сокращенную рабочую неделю позволит сохранить квалифицированный кадровый состав и поддержать необходимый уровень производства, соответствующий текущему спросу на рынке. В случае стабилизации строительной отрасли и восстановления внутреннего спроса ЦЕМРОС готов оперативно вернуться к стандартному режиму работы.

Схожие обсуждения о сокращении рабочей недели сейчас ведутся и среди автопроизводителей России, в частности — на АвтоВАЗе. У дилеров скопились сотни тысяч нераспроданных легковых и десятки тысяч грузовых авто.

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Крупнейший производитель цемента в России, компания «ЦЕМРОС», уведомил сотрудников управляющей компании и заводов о временном переходе на четырехдневную рабочую неделю с 1 октября 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия. Решение связано с продолжающимся падением спроса на цемент и увеличением доли импортной продукции на российском рынке. «ЦЕМРОС уведомил сотрудников управляющей компании и заводов о временном переходе на четырехдневный режим работы, который произойдет 1 октября 2025 года. Решение принято в ответ на продолжающееся падение потребления цемента и рост доли импорта», — сообщили в пресс-службе ЦЕМРОС в  telegram-канале. Переход на сокращенную рабочую неделю является вынужденным, но тщательно продуманным шагом, который призван обеспечить долгосрочную стабильность и поддержание социального равновесия в условиях нестабильной ситуации. В компании подчеркнули, что переход на сокращенную рабочую неделю позволит сохранить квалифицированный кадровый состав и поддержать необходимый уровень производства, соответствующий текущему спросу на рынке. В случае стабилизации строительной отрасли и восстановления внутреннего спроса ЦЕМРОС готов оперативно вернуться к стандартному режиму работы. Схожие обсуждения о сокращении рабочей недели сейчас ведутся и среди автопроизводителей России, в частности — на АвтоВАЗе. У дилеров скопились сотни тысяч нераспроданных легковых и десятки тысяч грузовых авто.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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