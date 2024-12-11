11 декабря 2024

Россияне массово жалуются на сбой мессенджеров и соцсетей

© Служба новостей «URA.RU»
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Пользователи Facebook, Instagram и WhatsApp (принадлежат Meta, запрещены в РФ) жалуются на сбои
Пользователи Facebook, Instagram и WhatsApp (принадлежат Meta, запрещены в РФ) жалуются на сбои Фото:

Россияне массово жалуются на сбой сервисов, принадлежащих Meta, — Instagram, Facebook и WhatsApp (Meta признана экстремистской и запрещена в России). Об этом сообщают СМИ со ссылкой на данные «Сбой. Рф» и Downdetector.

«Пользователи сервисов Meta сообщают о масштабных сбоях, фиксируется 80 тысяч жалоб на работу Facebook и 60 тысяч на работу Instagram. Пользователи WhatsApp жалуются на проблемы в его работе — у них нет возможности получать и отправлять сообщения во всех версиях мессенджера», — сообщают сервисы по отслеживанию сбоев.

Ранее Роскомнадзор провел ежегодные учения по оценке устойчивости работы российского сегмента интернета. Об этом заявили в пресс-службе РКН в ответ на сообщения о проблемах с доступом граждан России к зарубежным сайтам и сервисам.

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Россияне массово жалуются на сбой сервисов, принадлежащих Meta, — Instagram, Facebook и WhatsApp (Meta признана экстремистской и запрещена в России). Об этом сообщают СМИ со ссылкой на данные «Сбой. Рф» и Downdetector. «Пользователи сервисов Meta сообщают о масштабных сбоях, фиксируется 80 тысяч жалоб на работу Facebook и 60 тысяч на работу Instagram. Пользователи WhatsApp жалуются на проблемы в его работе — у них нет возможности получать и отправлять сообщения во всех версиях мессенджера», — сообщают сервисы по отслеживанию сбоев. Ранее Роскомнадзор провел ежегодные учения по оценке устойчивости работы российского сегмента интернета. Об этом заявили в пресс-службе РКН в ответ на сообщения о проблемах с доступом граждан России к зарубежным сайтам и сервисам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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