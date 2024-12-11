Россияне массово жалуются на сбой мессенджеров и соцсетей

Россияне массово жалуются на сбой сервисов, принадлежащих Meta, — Instagram, Facebook и WhatsApp (Meta признана экстремистской и запрещена в России). Об этом сообщают СМИ со ссылкой на данные «Сбой. Рф» и Downdetector.
«Пользователи сервисов Meta сообщают о масштабных сбоях, фиксируется 80 тысяч жалоб на работу Facebook и 60 тысяч на работу Instagram. Пользователи WhatsApp жалуются на проблемы в его работе — у них нет возможности получать и отправлять сообщения во всех версиях мессенджера», — сообщают сервисы по отслеживанию сбоев.
Ранее Роскомнадзор провел ежегодные учения по оценке устойчивости работы российского сегмента интернета. Об этом заявили в пресс-службе РКН в ответ на сообщения о проблемах с доступом граждан России к зарубежным сайтам и сервисам.
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