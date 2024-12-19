Якушев рассказал, как «Единая Россия» спасает Черное море от разлива нефтепродуктов

Якушев: более 2000 представителей ЕР спасают Черное море от нефтепродуктов
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«Молодая гвардия» и другие представители партии «Единой России» выехали на помощь после разлива топлива в Черном море из-за крушения танкеров
«Молодая гвардия» и другие представители партии «Единой России» выехали на помощь после разлива топлива в Черном море из-за крушения танкеров Фото:
новость из сюжета
Два танкера с нефтью и мазутом тонут около Керчи, на борту есть люди

Более двух тысяч представителей партии «Единая Россия» со всей страны съехались на место подтопления танкеров с мазутом и нефтью для оказания помощи. В частности, актив «Единой России» и «Молодой Гвардии» помогает спасать побережье Черного моря от разлива нефтепродуктов. Об этом рассказал секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Владимир Якушев. 

«Местные отделения партии закупают резиновую обувь и перчатки, мешки, лопаты, респираторы для работы, которой безо всякого преувеличения очень много — загрязнены несколько десятков километров. <...>Работы ведутся непрерывно, не останавливаются ночью. Уверен, общими усилиями мы справимся», — подчеркнул Якушев. Его слова приводятся на официальном сайте партии.

Секретарь генсовета партии подчеркнул, что для помощи людям выехали не просто волонтеры, а также секретари первичных организаций партии и муниципальные депутаты. По его словам, ликвидация выброшенных на берег нефтепродуктов осложняется штормом. Однако он выразил надежду, что общие усилия представителей «Единой России» помогут как можно скорее восстановить восстановление экосистемы в районе Черного моря.

Во время ежегодной прямой линии по итогам 2024 года президент РФ Владимир Путин также пообещал сделать все для очищения прибрежной части от разлившегося топлива. Разлив нефтепродуктов произошел на днях после того, как в Керченском проливе два танкера потерпели крушение из-за шторма. URA.RU писало подробнее, что известно о ситуации и кто, предварительно, может быть в ней виноват. 

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Более двух тысяч представителей партии «Единая Россия» со всей страны съехались на место подтопления танкеров с мазутом и нефтью для оказания помощи. В частности, актив «Единой России» и «Молодой Гвардии» помогает спасать побережье Черного моря от разлива нефтепродуктов. Об этом рассказал секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Владимир Якушев.  «Местные отделения партии закупают резиновую обувь и перчатки, мешки, лопаты, респираторы для работы, которой безо всякого преувеличения очень много — загрязнены несколько десятков километров. <...>Работы ведутся непрерывно, не останавливаются ночью. Уверен, общими усилиями мы справимся», — подчеркнул Якушев. Его слова приводятся на официальном сайте партии. Секретарь генсовета партии подчеркнул, что для помощи людям выехали не просто волонтеры, а также секретари первичных организаций партии и муниципальные депутаты. По его словам, ликвидация выброшенных на берег нефтепродуктов осложняется штормом. Однако он выразил надежду, что общие усилия представителей «Единой России» помогут как можно скорее восстановить восстановление экосистемы в районе Черного моря. Во время ежегодной прямой линии по итогам 2024 года президент РФ Владимир Путин также пообещал сделать все для очищения прибрежной части от разлившегося топлива. Разлив нефтепродуктов произошел на днях после того, как в Керченском проливе два танкера потерпели крушение из-за шторма. URA.RU писало подробнее, что известно о ситуации и кто, предварительно, может быть в ней виноват. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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