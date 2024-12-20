В Госдуме предложили обязать магазины ставить полки с бесплатными продуктами

В партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) предложили обязать магазины устанавливать специальные полки для фудшеринга. Эти полки предназначены для бесплатной передачи продуктов питания нуждающимся.
«Одним из предложений фракции „Справедливая Россия — За правду“ в Государственной думе является закрепление в действующем законодательстве обязанности хозяйствующих субъектов организовывать социальные полки, на которых будут располагаться соответствующие товары для их бесплатной передачи пенсионерам, а также иным социально незащищенным категориям граждан», — передает содержание письма председателя партии Сергея Миронова на имя министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова ТАСС. Отмечается, что в России существует проблема с нерациональным использованием продуктов с истекающим сроком годности.
По мнению Миронова, необходимо установить критерии качества передаваемых продуктов и внедрить упрощенную систему налогообложения для участников фудшеринга. Кроме того, следует развить инфраструктуру для эффективного распределения продуктов, что поможет снизить количество пищевых отходов и сделать еду доступнее для нуждающихся, говорится в письме.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.