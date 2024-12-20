В Госдуме предложили обязать магазины ставить полки с бесплатными продуктами

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Следует развить инфраструктуру для эффективного распределения продуктов, заявил Миронов
Следует развить инфраструктуру для эффективного распределения продуктов, заявил Миронов Фото:

В партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) предложили обязать магазины устанавливать специальные полки для фудшеринга. Эти полки предназначены для бесплатной передачи продуктов питания нуждающимся.

«Одним из предложений фракции „Справедливая Россия — За правду“ в Государственной думе является закрепление в действующем законодательстве обязанности хозяйствующих субъектов организовывать социальные полки, на которых будут располагаться соответствующие товары для их бесплатной передачи пенсионерам, а также иным социально незащищенным категориям граждан», — передает содержание письма председателя партии Сергея Миронова на имя министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова ТАСС. Отмечается, что в России существует проблема с нерациональным использованием продуктов с истекающим сроком годности.

По мнению Миронова, необходимо установить критерии качества передаваемых продуктов и внедрить упрощенную систему налогообложения для участников фудшеринга. Кроме того, следует развить инфраструктуру для эффективного распределения продуктов, что поможет снизить количество пищевых отходов и сделать еду доступнее для нуждающихся, говорится в письме.

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В партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) предложили обязать магазины устанавливать специальные полки для фудшеринга. Эти полки предназначены для бесплатной передачи продуктов питания нуждающимся. «Одним из предложений фракции „Справедливая Россия — За правду“ в Государственной думе является закрепление в действующем законодательстве обязанности хозяйствующих субъектов организовывать социальные полки, на которых будут располагаться соответствующие товары для их бесплатной передачи пенсионерам, а также иным социально незащищенным категориям граждан», — передает содержание письма председателя партии Сергея Миронова на имя министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова ТАСС. Отмечается, что в России существует проблема с нерациональным использованием продуктов с истекающим сроком годности. По мнению Миронова, необходимо установить критерии качества передаваемых продуктов и внедрить упрощенную систему налогообложения для участников фудшеринга. Кроме того, следует развить инфраструктуру для эффективного распределения продуктов, что поможет снизить количество пищевых отходов и сделать еду доступнее для нуждающихся, говорится в письме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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