Праздник мужественных людей: 27 декабря Россия отмечает День спасателя

В пятницу 27 декабря 2024 года в России будут отмечать День спасателя — профессиональный праздник мужественных людей, которые первыми приходят на помощь в чрезвычайных ситуациях. Подробнее о том, как он появился, какова его история и традиции, а также о самых интересных фактах о службе МЧС — в материале URA.RU.
История праздника
Официальная история праздника началась 26 декабря 1995 года, когда первый президент России Борис Ельцин подписал указ об установлении Дня спасателя Российской Федерации. Документ предписывал отмечать его ежегодно 27 декабря — именно в этот день в 1990 году появился Российский корпус спасателей (РКС), ставший прообразом современного МЧС.
За свою более чем 30-летнюю историю ведомство пережило немало преобразований. РКС сначала стал Государственным комитетом по чрезвычайным ситуациям (ГКЧС), потом объединился со Штабом гражданской обороны РСФСР в единый ГКЧС РСФСР. После развала Советского Союза комитет продолжил работу уже как ГКЧС России, а в январе 1994 года окончательно трансформировался в Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
Структура и ключевые подразделения МЧС
В первой половине 90-х годов в системе МЧС России появились ключевые подразделения и службы. Среди них — легендарный отряд «Центроспас» (1992), поисково-спасательная служба и авиация МЧС (1992), кинологическая служба (1996) и Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины.
Позже в ведение министерства перешли противопожарная служба, инспекция по маломерным судам и горноспасательные части. Это позволило значительно расширить возможности ведомства и повысить эффективность его работы по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
Сегодня в структуру МЧС входит множество специализированных подразделений, каждое из которых выполняет свои задачи. Но всех сотрудников ведомства объединяют мужество, профессионализм и готовность прийти на помощь в любую минуту.
Традиции праздника
Как правило, свой профессиональный праздник сотрудники МЧС проводят на боевом посту, ведь чрезвычайные ситуации могут произойти в любой момент. 27 декабря на суточное дежурство заступает более 50 тысяч спасателей, пожарных, медиков и других специалистов.
Несмотря на напряженный график, в этот день проводятся торжественные мероприятия, церемонии награждения и поздравления от руководства. Лучшие сотрудники получают ведомственные и государственные награды, грамоты, ценные подарки, очередные звания.
Обязательным атрибутом праздника является возложение цветов к мемориалам погибших спасателей. Главный памятный комплекс расположен рядом с центральным офисом МЧС России в Москве на улице Кременчугской.
Интересные факты
Ежегодно специалисты МЧС проводят около 500 гуманитарных операций за пределами России. В 2024 году штатная численность сотрудников составляет около 307 тысяч человек.
Чтобы стать спасателем, нужно иметь как минимум среднее образование, хорошую физическую форму и пройти специальные курсы подготовки. Для руководящих должностей необходимо профильное высшее образование.
В структуру МЧС входят противопожарная служба, поисково-спасательные формирования, кинологическая служба, авиация, центр медицины катастроф, горноспасательные части и многие другие подразделения. Это позволяет эффективно решать широкий спектр задач по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
Как поздравить спасателя
В День спасателя 27 декабря не забудьте поздравить родных, друзей и знакомых, которые работают в МЧС. Для поздравлений подойдут теплые слова благодарности за их непростой и самоотверженный труд. Можно отправить красивую открытку, написать душевное смс или сделать оригинальный подарок.
Среди актуальных и практичных презентов — термокружки, термосы, наборы инструментов, тактические фонари, наручные часы, рюкзаки и сумки. Творческие натуры могут сделать открытку или подарок своими руками. Беспроигрышным вариантом станет приглашение в ресторан или организация совместного отдыха.
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