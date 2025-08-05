В Госдуме призвали запретить продажу определенного вида конфет

Депутат Буцкая попросила Роспотребнадзор запретить конфеты в упаковке пива
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В России призвали запретить к продаже конфеты в имитирующей алкоголь упаковке
В России призвали запретить к продаже конфеты в имитирующей алкоголь упаковке Фото:

К главе Роспотребнадзора Анне Поповой с предложением запретить продажу конфет, упаковка которых стилизована под алкогольные напитки. С соответствующей инициативой обратилась первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая («Единая Россия»), направив письмо в надзорное ведомство.

«Прошу проинформировать меня о том, как Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека РФ видит такие ситуации, а также какие необходимы изменения в законодательство для исключения подобных случаев в будущем», — говорится в тексте письма. Текст обращения поступил в распоряжение РИА «Новости».

Как указано в обращении, поводом для инициативы стал сигнал от жителя Московской области. Он сообщил, что в одном из сетевых магазинов были обнаружены конфеты с начинкой на основе темного пива, оформленные в упаковку, напоминающую пивную банку. Буцкая отметила, что подобная продукция может нарушать закон о защите прав потребителей. 

Депутат также выразила мнение, что продажа сладостей в упаковке, имитирующей алкоголь, способна формировать у несовершеннолетних положительное отношение к спиртным напиткам. В связи с этим она призвала Роспотребнадзор оценить ситуацию и предложить меры для недопущения таких случаев впредь.

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К главе Роспотребнадзора Анне Поповой с предложением запретить продажу конфет, упаковка которых стилизована под алкогольные напитки. С соответствующей инициативой обратилась первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая («Единая Россия»), направив письмо в надзорное ведомство. «Прошу проинформировать меня о том, как Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека РФ видит такие ситуации, а также какие необходимы изменения в законодательство для исключения подобных случаев в будущем», — говорится в тексте письма. Текст обращения поступил в распоряжение РИА «Новости». Как указано в обращении, поводом для инициативы стал сигнал от жителя Московской области. Он сообщил, что в одном из сетевых магазинов были обнаружены конфеты с начинкой на основе темного пива, оформленные в упаковку, напоминающую пивную банку. Буцкая отметила, что подобная продукция может нарушать закон о защите прав потребителей.  Депутат также выразила мнение, что продажа сладостей в упаковке, имитирующей алкоголь, способна формировать у несовершеннолетних положительное отношение к спиртным напиткам. В связи с этим она призвала Роспотребнадзор оценить ситуацию и предложить меры для недопущения таких случаев впредь.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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