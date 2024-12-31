Сколько ВСУ потеряли с начала СВО

С 24 февраля 2022 года общие потери ВСУ превысили один миллион человек убитыми и ранеными. В 2024 году украинская армия потеряла 595 тысяч человек.
«За 2022 год потери ВСУ оцениваются в 118,5 тысячи человек, а в 2023 году — в 405,4 тысячи человек. Особенно значительным оказался прирост потерь в 2024 году: Киев потерял более 595 тысяч человек убитыми и ранеными, что превысило суммарные потери первых двух лет спецоперации», — следует из подсчета ТАСС.
Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что общие потери с начала СВО в рядах ВСУ составили более одного млн человек. Около 20 тысяч единиц техники противника было уничтожено за это время. Значительные потери украинская армия, по словам Герасимова, понесла в Курской области — 42 тысячи человек, а также более 1,8 тысячи единиц танков и бронированных машин.
По данным газеты El Pais, в 2025 год ВСУ вступают без сил. На это в частности повлияли потери бойцов, превосходство России в численности и технике, а также зависимость от военной помощи из США.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.