31 декабря 2024

Сколько ВСУ потеряли с начала СВО

ТАСС: с начала СВО потери украинской армии составили более одного млн человек
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За 2024 год ВСУ лишились 595 тысяч солдат
За 2024 год ВСУ лишились 595 тысяч солдат Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

С 24 февраля 2022 года общие потери ВСУ превысили один миллион человек убитыми и ранеными. В 2024 году украинская армия потеряла 595 тысяч человек.

«За 2022 год потери ВСУ оцениваются в 118,5 тысячи человек, а в 2023 году — в 405,4 тысячи человек. Особенно значительным оказался прирост потерь в 2024 году: Киев потерял более 595 тысяч человек убитыми и ранеными, что превысило суммарные потери первых двух лет спецоперации», — следует из подсчета ТАСС.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что общие потери с начала СВО в рядах ВСУ составили более одного млн человек. Около 20 тысяч единиц техники противника было уничтожено за это время. Значительные потери украинская армия, по словам Герасимова, понесла в Курской области — 42 тысячи человек, а также более 1,8 тысячи единиц танков и бронированных машин.

По данным газеты El Pais, в 2025 год ВСУ вступают без сил. На это в частности повлияли потери бойцов, превосходство России в численности и технике, а также зависимость от военной помощи из США. 

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С 24 февраля 2022 года общие потери ВСУ превысили один миллион человек убитыми и ранеными. В 2024 году украинская армия потеряла 595 тысяч человек. «За 2022 год потери ВСУ оцениваются в 118,5 тысячи человек, а в 2023 году — в 405,4 тысячи человек. Особенно значительным оказался прирост потерь в 2024 году: Киев потерял более 595 тысяч человек убитыми и ранеными, что превысило суммарные потери первых двух лет спецоперации», — следует из подсчета ТАСС. Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что общие потери с начала СВО в рядах ВСУ составили более одного млн человек. Около 20 тысяч единиц техники противника было уничтожено за это время. Значительные потери украинская армия, по словам Герасимова, понесла в Курской области — 42 тысячи человек, а также более 1,8 тысячи единиц танков и бронированных машин. По данным газеты El Pais, в 2025 год ВСУ вступают без сил. На это в частности повлияли потери бойцов, превосходство России в численности и технике, а также зависимость от военной помощи из США. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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