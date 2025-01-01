Российские беспилотники обошли украинские системы ПВО и едва не попали в офис главы Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщила депутат Верховной Рады Безуглая. Она отметила, что подобная атака прошла из-за проблем с военным управлением в украинской армии и понадеялась, что теперь главкома ВСУ Александра Сырского уволят.
«БПЛА ВС РФ обошли ПВО и попали почти в Офис Президента Украины. Это следствие системных ... проблем с военным управлением в ВСУ...эшелонированную систему ПВО в Киеве до сих пор не построили (!) — не говоря уже о других городах. Доходит до абсурдных ситуаций по Украине, когда те же „Петриоты“ ставят в противоположную сторону...» — заявила Безуглая. Об этом она написала в своем telegram-канале.
Дополнительно депутат выразила сомнения относительно эффективности действующего командования и возможных последствий для руководства ВСУ в случае дальнейших неудач. Она подчеркнула, что текущая ситуация может стать решающим моментом для будущего главкома ВСУ Александра Сырского. «Интересно, как сегодня лгал президенту Сырский. Неужели еще действует? А если попадет прямо в кабинет? Станет ли это той „красной линией“, после которой <...> Сырского наконец-то выгонят вон?» — написала она.
Главкому ВСУ давно предсказывают увольнение. В Верховной Раде открыто критикует главнокомандующего депутат Марьяна Безуглая. По словам бывшего заместителя руководителя Сил специальных операций Украины, отставного генерала Сергея Кривоноса, она стала катализатором, выявляющим ключевые проблемы. Он также отметил, что в Киеве Безуглую используют, в основном для того, чтобы свалить на ВСУ вину за все свои неудачи.
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