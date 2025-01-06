Российский штурмовик рассказал, как молитва помогла выжить при обстреле

Александр Лопатов, стрелок-штурмовик из 6-го танкового полка группировки «Центр», заявил, что вера в бога и молитва позволили ему выжить в условиях интенсивного обстрела ВСУ. Своими откровениями он поделился с РИА Новости.
«Такая была позиция. И я молился.… просто молился, и молился, и Бог помог мне выбраться оттуда», — передает РИА Новости слова бойца. Он также рассказал, что получил осколочные ранения, но успел укрыться в яме, укрывшись ветками. Лопатов смог сам оказать себе первую медицинскую помощь, остановив кровь.
По рации он проинформировал командование о своем состоянии. В условиях сложной боевой обстановки возможности ждать эвакуацию не было, поэтому он направился к своим войскам. Штурмовик рассказал, что в качестве костыля использовал автомат. Всю тяжелую экипировку, включая бронежилет и каску, он оставил в укрытии, взяв с собой лишь два магазина патронов.
Ранее стало известно, что военнослужащий ВС РФ с позывным Смелый выжил после обстрела его позиции благодаря иконе, которую он хранил в своем бронежилете. В пластиковую упаковку второй иконы попал небольшой осколок.
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