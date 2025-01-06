Российский штурмовик рассказал, как молитва помогла выжить при обстреле

Штурмовик Лопатов: от гибели на поле боя меня спасла молитва и вера в Бога
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Штурмовик сам оказал себе первую помощь и двинулся к своим войскам
Штурмовик сам оказал себе первую помощь и двинулся к своим войскам Фото:
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Александр Лопатов, стрелок-штурмовик из 6-го танкового полка группировки «Центр», заявил, что вера в бога и молитва позволили ему выжить в условиях интенсивного обстрела ВСУ.  Своими откровениями он поделился с РИА Новости. 

«Такая была позиция. И я молился.… просто молился, и молился, и Бог помог мне выбраться оттуда», — передает РИА Новости слова бойца. Он также рассказал, что получил осколочные ранения, но успел укрыться в яме, укрывшись ветками. Лопатов смог сам оказать себе первую медицинскую помощь, остановив кровь.

По рации он проинформировал командование о своем состоянии. В условиях сложной боевой обстановки возможности ждать эвакуацию не было, поэтому он направился к своим войскам. Штурмовик рассказал, что в качестве костыля использовал автомат. Всю тяжелую экипировку, включая бронежилет и каску, он оставил в укрытии, взяв с собой лишь два магазина патронов.

Ранее стало известно, что военнослужащий ВС РФ с позывным Смелый выжил после обстрела его позиции благодаря иконе, которую он хранил в своем бронежилете. В пластиковую упаковку второй иконы попал небольшой осколок.

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Александр Лопатов, стрелок-штурмовик из 6-го танкового полка группировки «Центр», заявил, что вера в бога и молитва позволили ему выжить в условиях интенсивного обстрела ВСУ.  Своими откровениями он поделился с РИА Новости.  «Такая была позиция. И я молился.… просто молился, и молился, и Бог помог мне выбраться оттуда», — передает РИА Новости слова бойца. Он также рассказал, что получил осколочные ранения, но успел укрыться в яме, укрывшись ветками. Лопатов смог сам оказать себе первую медицинскую помощь, остановив кровь. По рации он проинформировал командование о своем состоянии. В условиях сложной боевой обстановки возможности ждать эвакуацию не было, поэтому он направился к своим войскам. Штурмовик рассказал, что в качестве костыля использовал автомат. Всю тяжелую экипировку, включая бронежилет и каску, он оставил в укрытии, взяв с собой лишь два магазина патронов. Ранее стало известно, что военнослужащий ВС РФ с позывным Смелый выжил после обстрела его позиции благодаря иконе, которую он хранил в своем бронежилете. В пластиковую упаковку второй иконы попал небольшой осколок.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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