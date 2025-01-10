Песков: команда Байдена оставит «максимально отягощенное наследие» Трампу

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Байден оставил отягощенное наследие для переговоров РФ и Вашингтона
Байден оставил отягощенное наследие для переговоров РФ и Вашингтона Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Кремль понимает, что уходящая команда президента США Джо Байдена пытается максимально навредить будущему диалогу Вашингтона и Москвы. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ожидающий новый пакет санкций против России.

«Мы отдаем себе отчет в том, что администрация будет пытаться оставить максимально отягощенное наследие в плане двусторонних отношений приходящему [президенту США Дональду] Трампу и его соратникам. В русле этих усилий возможно, что очередная партия санкций может быть введена. До того как это произошло, вряд ли можно что-то серьезно комментировать», — сказал Песков во время общения с журналистами. 

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Кремль понимает, что уходящая команда президента США Джо Байдена пытается максимально навредить будущему диалогу Вашингтона и Москвы. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ожидающий новый пакет санкций против России. «Мы отдаем себе отчет в том, что администрация будет пытаться оставить максимально отягощенное наследие в плане двусторонних отношений приходящему [президенту США Дональду] Трампу и его соратникам. В русле этих усилий возможно, что очередная партия санкций может быть введена. До того как это произошло, вряд ли можно что-то серьезно комментировать», — сказал Песков во время общения с журналистами. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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