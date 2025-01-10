Кремль понимает, что уходящая команда президента США Джо Байдена пытается максимально навредить будущему диалогу Вашингтона и Москвы. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ожидающий новый пакет санкций против России.
«Мы отдаем себе отчет в том, что администрация будет пытаться оставить максимально отягощенное наследие в плане двусторонних отношений приходящему [президенту США Дональду] Трампу и его соратникам. В русле этих усилий возможно, что очередная партия санкций может быть введена. До того как это произошло, вряд ли можно что-то серьезно комментировать», — сказал Песков во время общения с журналистами.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.